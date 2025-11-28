search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Premierul Belgiei aduce noi obiecții planului UE de a oferi un împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Într-o scrisoare trimisă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul belgian Bart de Wever și-a exprimat îngrijorările cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut Ucrainei.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

În scrisoarea trimisă pe 27 noiembrie și consultată de Kyiv Independent, de Wever a catalogat actuala schemă de „împrumut de reparații” a UE drept „fundamental greșită” și a susținut că inițiativa riscă să complice un eventual acord de pace.

„Avansarea în grabă a schemei de împrumuturi pentru reparaţii ar avea ca daună colaterală faptul că noi, Uniunea Europeană, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace", a scris acesta.

Conform planului propus de von der Leyen, aproximativ 140 de miliarde de euro din rezervele imobilizate ale băncii centrale ruse ar urma să fie furnizate sub formă de împrumut.

Presiunea pentru a obține noi finanțări pentru Ucraina a atins un apogeu, întrucât fondurile se vor epuiza la mijlocul anului 2026. Conform estimărilor UE, Kievul are nevoie de 136 de miliarde de euro în perioada 2026-2027 de la partenerii internaționali.

Comisia Europeană și majoritatea statelor membre ale UE sunt în favoarea mecanismului de împrumut pentru reparații și își propun să încheie un acord la reuniunea Consiliului European din 18-19 decembrie.

Unele țări europene sunt reticente în a apela la alte opțiuni de finanțare a Ucrainei, cum ar fi creșterea datoriei comune, ceea ce ar pune duce la acumularea de datorii,

De Wever a avertizat că Belgia - al cărei sprijin este crucial - nu va susține planul decât dacă țările europene oferă garanții ferme că țara sa nu va purta singură responsabilitatea față de posibile consecințe juridice.

Acesta a sugerat și alte modalități de finanțare a Ucrainei, cum ar fi utilizarea bugetului european comun.

Țările europene nu au reușit anterior să ajungă la un acord asupra planului la o reuniune a liderilor din octombrie, după ce de Wever a blocat propunerea.

Se așteaptă ca Comisia Europeană să ofere curând o bază juridică pentru planul în cauză în această săptămână, cu scopul de a liniști preocupările Belgiei.

Scrisoarea lui De Wever a fost publicată pentru prima dată de Financial Times pe 27 noiembrie.

Aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale băncii centrale a Rusiei au fost imobilizate în urma sancțiunilor aplicate în februarie 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei.

Aproximativ două treimi din acestea (215 miliarde de dolari) sunt deținute la Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia.

De ce Belgia se opune

Deși premierul belgian a declarat că este „conștient de necesitatea unor modalități de a continua sprijinul financiar pentru Ucraina”, cea mai mare parte a scrisorii conține enumerarea unor îngrijorări cu privire la schema de împrumut.

În acest sens, el a precizat că Belgia a consultat „firme de avocatură specializate”, care au evaluat că schema ar putea fi percepută la nivel internațional drept „o încălcare a statului de drept, a imunității suverane și a drepturilor de proprietate”.

Însă, potrivit lui Bart Szewczyk, avocat la firma multinațională de avocatură Covington & Burling și profesor asociat la Sciences Po, „argumentele Belgiei sunt nefondate și au fost respinse de mai multe ori cu mult timp în urmă”.

„Înlocuirea banilor cu împrumutul din cadrul schemei de împrumut nu este nici sechestru, nici confiscare”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

De Wever a evidențiat potențialele riscuri ale planului, inclusiv obligațiile Belgiei în temeiul unui tratat comercial bilateral cu Rusia, potențialele represalii rusești împotriva Euroclear și a firmelor europene, precum și riscurile la adresa rolului global al monedei euro.

Scrisoarea lui De Wever a făcut trimitere și la o scrisoare separată adresată lui von der Leyen de către Euroclear, instituția financiară care deține cea mai mare parte a activelor înghețate ale Rusiei, care a exprimat argumente similare, conform cărora un împrumut pentru reparații ar crește costurile de împrumut și ar descuraja investițiile în Europa, potrivit Financial Times .

Timothy Ash, analist al Chatham House și strateg la RBC Bluebay Asset Management, a declarat pentru Kyiv Independent că argumentele Euroclear și Belgiei sunt „nonsensuri”, adăugând că opțiuni alternative, precum finanțarea Ucrainei prin împrumuturi comune, ar implica costuri de împrumut mai mari și în Europa.

„Riscul mai mare pentru euro ar fi să nu finanțăm Ucraina, ceea ce va fi catastrofal pentru Europa, deoarece va însemna o creștere uriașă a cheltuielilor pentru apărare, a împrumuturilor și a deficitelor bugetare”, a adăugat el.

Potrivit lui Szewczyk, „singurul punct rezonabil pe care Belgia îl invocă este necesitatea ca alte state membre ale UE să participe la orice litigi sau risc financiar legat de împrumut”. El a adăugat că Belgia se confruntă cu puține riscuri în ceea ce privește represaliile sau arbitrajul rusesc în temeiul tratatului comercial.

Kievul rămâne fără bani

Ucraina are nevoie urgentă de fonduri.

Kievul își cheltuiește toate veniturile fiscale pe armată - aproximativ 62,8 miliarde de dolari anul viitor, conform proiectului de buget pentru 2026 - ceea ce îl face dependent de finanțarea din străinătate pentru orice altceva, inclusiv pentru servicii de stat cruciale, cum ar fi pensiile, școlile și spitalele.

Ucraina recurge la o serie de măsuri de avarie pentru a trage de bani în 2026, inclusiv prin utilizarea fondurilor necheltuite de la ministere în 2025, prin împrumuturi guvernamentale ad-hoc și, eventual, prin solicitarea ca împrumuturile planificate pe parcursul anului 2026 să fie decalate la începutul anului.

Într-un interviu acordat Euractiv pe 28 noiembrie, Vladis Dombrovkis, comisarul UE pentru economie, a cerut Regatului Unit, Canadei, Japoniei și SUA acordarea anticipată a împrumutului. Aceasta ar putea aduce 14 miliarde de euro care să ajute Ucraina în timp ce așteaptă să primească mai multe fonduri din partea UE.

Fondul Monetar Internațional a ajuns, de asemenea, la un acord cu Ucraina pe 26 noiembrie pentru un nou program în valoare de 8,1 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029. Dar acesta poate fi aprobat doar dacă Ucraina primește o garanție a angajamentelor financiare din partea partenerilor.

Dincolo de nevoile financiare imediate ale Ucrainei, țara sfâșiată de război va avea nevoie de peste 500 de miliarde de dolari pentru redresarea sa, potrivit Băncii Mondiale.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
mediafax.ro
image
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după dezvaluirile Libertatea
libertatea.ro
image
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe! Cum a ajuns să arate
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Ţeava de gaz de pe casa scării este comună sau nu: legea de care toţi vecinii trebuie să ştie
playtech.ro
image
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Lista școlilor unde elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot dezvoltat de Ministerul Educației propune ca orele de vineri să fie realizate online
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Sondaj de ultimă oră. Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Drulă în afara podiumului
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Povestea puțin cunoscută a prințesei germane născute cu sindrom Down în 1915
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?