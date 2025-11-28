Premierul Belgiei aduce noi obiecții planului UE de a oferi un împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate

Într-o scrisoare trimisă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul belgian Bart de Wever și-a exprimat îngrijorările cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut Ucrainei.

În scrisoarea trimisă pe 27 noiembrie și consultată de Kyiv Independent, de Wever a catalogat actuala schemă de „împrumut de reparații” a UE drept „fundamental greșită” și a susținut că inițiativa riscă să complice un eventual acord de pace.

„Avansarea în grabă a schemei de împrumuturi pentru reparaţii ar avea ca daună colaterală faptul că noi, Uniunea Europeană, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace", a scris acesta.

Conform planului propus de von der Leyen, aproximativ 140 de miliarde de euro din rezervele imobilizate ale băncii centrale ruse ar urma să fie furnizate sub formă de împrumut.

Presiunea pentru a obține noi finanțări pentru Ucraina a atins un apogeu, întrucât fondurile se vor epuiza la mijlocul anului 2026. Conform estimărilor UE, Kievul are nevoie de 136 de miliarde de euro în perioada 2026-2027 de la partenerii internaționali.

Comisia Europeană și majoritatea statelor membre ale UE sunt în favoarea mecanismului de împrumut pentru reparații și își propun să încheie un acord la reuniunea Consiliului European din 18-19 decembrie.

Unele țări europene sunt reticente în a apela la alte opțiuni de finanțare a Ucrainei, cum ar fi creșterea datoriei comune, ceea ce ar pune duce la acumularea de datorii,

De Wever a avertizat că Belgia - al cărei sprijin este crucial - nu va susține planul decât dacă țările europene oferă garanții ferme că țara sa nu va purta singură responsabilitatea față de posibile consecințe juridice.

Acesta a sugerat și alte modalități de finanțare a Ucrainei, cum ar fi utilizarea bugetului european comun.

Țările europene nu au reușit anterior să ajungă la un acord asupra planului la o reuniune a liderilor din octombrie, după ce de Wever a blocat propunerea.

Se așteaptă ca Comisia Europeană să ofere curând o bază juridică pentru planul în cauză în această săptămână, cu scopul de a liniști preocupările Belgiei.

Scrisoarea lui De Wever a fost publicată pentru prima dată de Financial Times pe 27 noiembrie.

Aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale băncii centrale a Rusiei au fost imobilizate în urma sancțiunilor aplicate în februarie 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei.

Aproximativ două treimi din acestea (215 miliarde de dolari) sunt deținute la Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia.

De ce Belgia se opune

Deși premierul belgian a declarat că este „conștient de necesitatea unor modalități de a continua sprijinul financiar pentru Ucraina”, cea mai mare parte a scrisorii conține enumerarea unor îngrijorări cu privire la schema de împrumut.

În acest sens, el a precizat că Belgia a consultat „firme de avocatură specializate”, care au evaluat că schema ar putea fi percepută la nivel internațional drept „o încălcare a statului de drept, a imunității suverane și a drepturilor de proprietate”.

Însă, potrivit lui Bart Szewczyk, avocat la firma multinațională de avocatură Covington & Burling și profesor asociat la Sciences Po, „argumentele Belgiei sunt nefondate și au fost respinse de mai multe ori cu mult timp în urmă”.

„Înlocuirea banilor cu împrumutul din cadrul schemei de împrumut nu este nici sechestru, nici confiscare”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

De Wever a evidențiat potențialele riscuri ale planului, inclusiv obligațiile Belgiei în temeiul unui tratat comercial bilateral cu Rusia, potențialele represalii rusești împotriva Euroclear și a firmelor europene, precum și riscurile la adresa rolului global al monedei euro.

Scrisoarea lui De Wever a făcut trimitere și la o scrisoare separată adresată lui von der Leyen de către Euroclear, instituția financiară care deține cea mai mare parte a activelor înghețate ale Rusiei, care a exprimat argumente similare, conform cărora un împrumut pentru reparații ar crește costurile de împrumut și ar descuraja investițiile în Europa, potrivit Financial Times .

Timothy Ash, analist al Chatham House și strateg la RBC Bluebay Asset Management, a declarat pentru Kyiv Independent că argumentele Euroclear și Belgiei sunt „nonsensuri”, adăugând că opțiuni alternative, precum finanțarea Ucrainei prin împrumuturi comune, ar implica costuri de împrumut mai mari și în Europa.

„Riscul mai mare pentru euro ar fi să nu finanțăm Ucraina, ceea ce va fi catastrofal pentru Europa, deoarece va însemna o creștere uriașă a cheltuielilor pentru apărare, a împrumuturilor și a deficitelor bugetare”, a adăugat el.

Potrivit lui Szewczyk, „singurul punct rezonabil pe care Belgia îl invocă este necesitatea ca alte state membre ale UE să participe la orice litigi sau risc financiar legat de împrumut”. El a adăugat că Belgia se confruntă cu puține riscuri în ceea ce privește represaliile sau arbitrajul rusesc în temeiul tratatului comercial.

Kievul rămâne fără bani

Ucraina are nevoie urgentă de fonduri.

Kievul își cheltuiește toate veniturile fiscale pe armată - aproximativ 62,8 miliarde de dolari anul viitor, conform proiectului de buget pentru 2026 - ceea ce îl face dependent de finanțarea din străinătate pentru orice altceva, inclusiv pentru servicii de stat cruciale, cum ar fi pensiile, școlile și spitalele.

Ucraina recurge la o serie de măsuri de avarie pentru a trage de bani în 2026, inclusiv prin utilizarea fondurilor necheltuite de la ministere în 2025, prin împrumuturi guvernamentale ad-hoc și, eventual, prin solicitarea ca împrumuturile planificate pe parcursul anului 2026 să fie decalate la începutul anului.

Într-un interviu acordat Euractiv pe 28 noiembrie, Vladis Dombrovkis, comisarul UE pentru economie, a cerut Regatului Unit, Canadei, Japoniei și SUA acordarea anticipată a împrumutului. Aceasta ar putea aduce 14 miliarde de euro care să ajute Ucraina în timp ce așteaptă să primească mai multe fonduri din partea UE.

Fondul Monetar Internațional a ajuns, de asemenea, la un acord cu Ucraina pe 26 noiembrie pentru un nou program în valoare de 8,1 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029. Dar acesta poate fi aprobat doar dacă Ucraina primește o garanție a angajamentelor financiare din partea partenerilor.

Dincolo de nevoile financiare imediate ale Ucrainei, țara sfâșiată de război va avea nevoie de peste 500 de miliarde de dolari pentru redresarea sa, potrivit Băncii Mondiale.