Aripa socialistă din Partidul Democrat a cucerit Primăria New Yorkului. Acum își îndreaptă atenția către alte orașe și Congresul SUA

După ce au contribuit decisiv la alegerea lui Zohran Mamdani în funcția de primar al orașului New York, scialiștii din Partidul Democrat (DSA) încearcă acum să își extindă influența la nivel federal și statal, contestând pozițiile unor aleși democrați cu experiență, scriu The New York Times și Washington Post.

În timp ce alegătorii din New York se prezentau la urne pentru votul anticipat, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a participat la un eveniment electoral în Manhattan pentru a sprijini candidatura congresmanului Adriano Espaillat, aflat la al cincilea mandat.

Espaillat se confruntă cu o provocare neașteptat de puternică din partea Darializei Avila Chevalier, candidată aflată la prima sa cursă electorală și susținută atât de DSA, cât și de primarul Zohran Mamdani.

Pentru Jeffries, miza depășește însă o simplă competiție electorală locală. El consideră că ofensiva socialiștilor democrați reprezintă o încercare amplă de a câștiga influență în Congres și de a remodela direcția Partidului Democrat.

Socialista-democrată Janeese Lewis George, membră a Consiliului Local din Washington, DC, a câștigat alegerile primare democrate pentru funcția de primar, potrivit NBC News, ceea ce o plasează în rândul celor care vor gestiona capitala și relația acesteia cu președintele Donald Trump, relateazp NBC.

Lewis George, care a deținut un loc în consiliul local de la alegerile sale din 2020, s-a confruntat și cu alți cinci candidați democrați, care au primit un sprijin de o singură cifră.

Lewis George este pe cale să fie favorită în alegerile generale din noiembrie din Washington, iar alegerile primare marchează un alt progres major pentru socialiștii democrați în politica municipală din întreaga țară.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, se află în primul său an de mandat, după o ascensiune rapidă și surprinzătoare, în timp ce Nithya Raman, membră a Consiliului Local Los Angeles, a avansat în turul doi luna aceasta în cursa pentru funcția de primar de acolo, iar un sondaj al Los Angeles Times indică o cursă strânsă împotriva primarului Karen Bass, care este, de asemenea, democrat.

Victoria candidatei socialiste Janeese Lewis George în alegerile primare pentru Primăria Washingtonului este văzută de analiști ca parte a unei tendințe mai ample care se manifestă în marile orașe americane, unde alegătorii mai tineri susțin tot mai frecvent politicieni care promit măsuri ambițioase pentru reducerea costului vieții și adoptă o poziție critică față de administrația președintelui Donald Trump.

Succesul său electoral plasează Washingtonul alături de orașe precum New York și Seattle, unde candidații progresiști și-au consolidat în ultimii ani influența politică.

O strategie în schimbare

Timp de mulți ani, DSA și-a concentrat resursele asupra alegerilor locale și a legislativelor statale, urmărind să își construiască treptat influența politică.

Victoria surprinzătoare a lui Mamdani a schimbat însă calculele organizației. În prezent, DSA vizează curse electorale cu vizibilitate ridicată pentru Camera Reprezentanților, mobilizând o parte dintre cei aproximativ 100.000 de voluntari implicați în campania primarului pentru a convinge alegătorii din cartiere aflate în proces de transformare socială și economică.

Filiala DSA din New York susține candidați în zece alegeri preliminare statale și federale, cea mai amplă implicare electorală din istoria sa.

Confruntări în cartiere aflate în schimbare

Într-o zonă din Brooklyn și Queens, cunoscută informal drept „coridorul comunist”, organizația o sprijină pe Claire Valdez, membră a Adunării Statului New York, într-o competiție împotriva lui Antonio Reynoso, președintele districtului Brooklyn.

Valdez beneficiază de sprijinul primarului Mamdani, în timp ce Reynoso este susținut de congresmena Nydia Velázquez, care se retrage din activitate după o carieră îndelungată și care a fost prima femeie de origine portoricană aleasă în Congresul SUA.

DSA încearcă, de asemenea, să învingă mai mulți parlamentari statali în funcție din cartiere istorice afro-americane, inclusiv în Harlemul Central. Acolo, avocatul Conrad Blackburn îl provoacă pe deputatul statal Jordan Wright, fiul influentului lider democrat Keith Wright.

Criticii candidaților susținuți de DSA îi prezintă adesea drept persoane venite din exteriorul comunităților pe care încearcă să le reprezinte. Mai mulți lideri democrați locali afirmă că actualii aleși cunosc mai bine problemele cartierelor și au legături mai puternice cu rezidenții.

Războiul cu Iranul provoacă fisuri în tabăra lui Trump înaintea alegerilor

Adaptarea mesajului politic

Conștient de aceste percepții, Conrad Blackburn a încercat să își adapteze imaginea publică. În campanie, el a folosit materiale promoționale aprobate de un grup informal de femei în vârstă din comunitate, pe care le numește „mătuși”.

În unele dintre aceste materiale, Blackburn apare îmbrăcat într-un hanorac, nu în costum. Potrivit susținătoarelor sale, această imagine îl face să pară mai apropiat de tinerii din cartier și mai puțin asemănător unui politician de carieră.

Blackburn afirmă că DSA încearcă să înțeleagă mai bine modul în care trebuie desfășurate campaniile electorale în astfel de circumscripții.

Oportunități și riscuri

Dacă strategia va avea succes, numărul socialiștilor democrați din Camera Reprezentanților ar putea crește de la doi la patru membri, iar organizația și-ar consolida influența și în legislativul statului New York.

Totuși, unii organizatori se tem că extinderea rapidă ar putea dispersa resursele disponibile. Potrivit unor participanți la reuniuni interne ale DSA, mobilizarea alegătorilor, în special a celor tineri, s-a dovedit mai dificilă decât în campania pentru primărie.

Senatorul statal Jabari Brisport, membru DSA, avertizează că participarea simultană în prea multe curse electorale poate reduce eficiența organizației. În același timp, el consideră că alegerile reprezintă o oportunitate importantă pentru recrutarea de noi membri și voluntari.

Creștere accelerată după succesul lui Mamdani

DSA a mai cunoscut perioade de expansiune și recul. După câștigarea a cinci mandate legislative în 2020, organizația nu a reușit să valorifice pe deplin acel impuls electoral în scrutinul din 2022.

Claire Valdez recunoaște că a privit cu scepticism candidatura lui Zohran Mamdani la primărie, temându-se că aceasta ar putea consuma resurse importante fără șanse reale de succes.

Victoria lui Mamdani a schimbat însă perspectiva multor membri ai organizației. Potrivit conducerii filialei din New York, numărul membrilor DSA a crescut de la aproximativ 5.900 în octombrie 2024 la circa 14.000 în prezent.

Organizația susține că implicarea primarului a atras mii de noi voluntari și a extins considerabil baza de susținători.

Sprijin financiar și atacuri politice

Campaniile candidaților susținuți de DSA beneficiază și de sprijinul unor organizații progresiste naționale. Grupuri precum Justice Democrats PAC și American Priorities PAC au investit peste un milion de dolari în sprijinul candidaturii Darializei Avila Chevalier.

Teama de inflație a forțat administrația Trump să accepte un acord cu Iranul. Mizele noului acord de încetare a focului

Adversarii săi au răspuns prin campanii publicitare critice, concentrându-se pe declarații controversate făcute de aceasta pe rețelele sociale și pe afilierea sa cu DSA.

Alte mesaje electorale au insistat asupra ideii că organizația este deconectată de valorile comunităților locale și că încearcă să preia controlul politic în cartiere tradițional reprezentate de lideri democrați consacrați.

Schimbările demografice favorizează extinderea

Analiștii observă că transformările demografice din anumite zone ale New Yorkului au creat condiții mai favorabile pentru candidații socialiști.

În circumscripția vizată de Claire Valdez, populația albă a crescut semnificativ în ultimul deceniu, în timp ce ponderea populațiilor hispanice și asiatice a scăzut. Totodată, nivelul de educație al locuitorilor a crescut considerabil, aproape jumătate dintre rezidenți având acum cel puțin o diplomă universitară.

DSA speră că vizibilitatea candidaturilor lui Valdez și Avila Chevalier va contribui și la succesul altor candidați ai organizației în alegerile pentru legislativul statal.

Pentru liderii mișcării, aceste competiții reprezintă mai mult decât simple curse electorale. Ele sunt văzute ca o oportunitate de a transforma succesul obținut la nivel local într-o influență politică mai amplă, la nivelul întregului stat și al Congresului american.