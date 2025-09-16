Președintele Venezuelei acuză SUA de „crimă odioasă”: Statele Unite încearcă să provoace Venezuela la „un război major”

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a calificat drept „o crimă odioasă” atacul american din 2 septembrie asupra unei ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că transporta droguri. Potrivit liderului de la Caracas, atacul, soldat cu 11 morți, a încălcat legile internaționale și ale SUA.

„A fost un atac militar împotriva unor civili care nu erau în război și nu reprezentau o amenințare militară pentru nicio țară”, a declarat Maduro, acuzând Statele Unite că încearcă să provoace Venezuela la „un război major” pentru „schimbarea regimului pentru petrol”, relatează The New York Times.

La scurt timp după declarațiile sale, președintele american Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că armata SUA a efectuat luni dimineață, 15 septembrie, un nou atac în apele internaționale împotriva unor „carteluri de trafic de droguri extrem de violente și narcoteroriști” provenind din Venezuela. Acesta a precizat că trei persoane au fost ucise și a justificat operațiunea prin amenințarea pe care o reprezintă drogurile pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Tensiunile dintre Washington și Caracas au escaladat în ultimele săptămâni, după ce SUA au trimis nave de război și trupe în Caraibe la sfârșitul lunii august, invocând combaterea traficului de droguri. „AVERTISMENT — dacă transportați droguri care pot ucide americani, vă vânăm!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Casa Albă a afirmat că ordinul pentru prima lovitură a fost emis „în conformitate cu legile conflictelor armate” pentru a proteja Statele Unite de „narcoteroriști” și „otrava” adusă pe țărm.

Potrivit presei americane, nava atacată pe 2 septembrie ar fi încercat să își schimbe traseul după ce a fost observată de un avion militar, iar guvernul din Venezuela a pus sub semnul întrebării autenticitatea imaginilor cu bombardamentul. Datele ONU și ale agențiilor americane arată că majoritatea cocainei din America Latină provine din Columbia, Peru și Bolivia, iar Venezuela joacă un rol redus în traficul de cocaină și aproape inexistent în cel de fentanil.

Numeroși experți juridici, inclusiv foști avocați militari, au criticat utilizarea forței letale împotriva suspecților de trafic de droguri ca pe un precedent periculos, întrucât Congresul SUA nu a declarat război cartelurilor, iar traficul de droguri nu este pedepsit cu moartea în Statele Unite.