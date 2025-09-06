Venezuela provoacă SUA și trimite avioane de luptă în apropierea unui distrugător american. Trump a transmis armatei să le lovească dacă se apropie „periculos”

Pentagonul a confirmat că Venezuela a trimis din nou avioane de luptă F-16 în apropierea distrugătorului american USS Jason Dunham, aflat în apele internaționale, într-un incident catalogat drept „extrem de provocator”, ce amplifică tensiunile dintre Washington și Caracas.

Tensiuni majore între Statele Unite și Venezuela

Pentru a doua oară în două zile, Venezuela a trimis avioane militare în apropierea distrugătorului USS Jason Dunham, aflat în apele internaționale din apropierea Americii de Sud, au confirmat vineri pentru CBS News mai mulți oficiali ai Departamentului Apărării, descriind acțiunea drept un „joc de-a șoarecele și pisica”.

Aeronavele – despre care un oficial al Departamentului Apărării a spus că erau avioane de vânătoare F-16 – au survolat nava Dunham în cursul nopții de joi. Nu se știe dacă avioanele erau înarmate.

Dunham, un distrugător ghidat cu rachete din clasa Aegis, nu a deschis focul, au precizat oficialii. Totuși, aeronavele s-au aflat în raza de acțiune a armamentului, atât pentru ele, cât și pentru navă, au adăugat aceștia.

Incidentul survine după ce CBS News relatase joi că două avioane F-16 au survolat nava și în acea zi. Ulterior, Pentagonul a confirmat episodul, descriindu-l într-o declarație drept o „mișcare extrem de provocatoare” menită „să interfereze cu operațiunile noastre de combatere a narco-terorismului”.

Dunham face parte dintr-o flotilă de nave de război americane trimise în regiune în ultimele săptămâni, despre care Pentagonul afirmă că au fost desfășurate pentru a viza organizațiile criminale și narco-terorismul.

Trump a transmis armatei SUA să lovească avioanele venezuelene dacă se apropie „periculos”

„Aș spune că se vor afla într-o mare problemă”, a declarat vineri președintele Trump reporterilor, întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă Venezuela ar mai trimite avioane deasupra navelor Marinei SUA.

„Dacă zboară într-o poziție periculoasă, aș spune că… voi sau căpitanii voștri puteți decide ce vreți să faceți”, a spus Trump, adresându-se secretarului Apărării Pete Hegseth și generalului Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit.

Marți, Casa Albă a anunțat că armata americană a efectuat un atac asupra unei presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri din Venezuela, atac despre care Trump a spus că a ucis 11 persoane. Administrația Trump a afirmat că ambarcațiunea era operată de cartelul Tren de Aragua, una dintre mai multe grupări desemnate de Casa Albă drept organizații teroriste străine.

Președintele Trump a trimis un crucișător plin de rachete și un submarin nuclear în largul Venezuele

Tot vineri, o sursă familiarizată cu planurile a confirmat că SUA trimit 10 avioane de vânătoare F-35 în zona Caraibelor, pentru operațiuni care vizează cartelurile de droguri.

Președintele Donald Trump a trimis crucişătorul cu lansatoare de rachete USS Lake Erie și submarinul de atac nuclear USS Newport News în largul Venezuelei, la o săptămână după desfășurarea a trei nave de luptă în zonă, ca parte a eforturilor Statelor Unite de combatere a traficului de droguri.

Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave de luptă în largul Venezuelei, anunţa marţi un oficial american.