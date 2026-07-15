Rușii au început să se omoare între ei la benzinărie. „Victima a fost împușcată în stomac și era mult sânge”

La o benzinărie Gazprom din Celiabinsk, un șofer l-a împușcat pe un altul cu un pistol. Bărbatul rănit a fost dus la spital, iar poliția a deschis o anchetă penală.

Conflictul a avut loc în mijlocul unei cozi la o benzinărie. Unul dintre șoferi a fost îndemnat să se alăture cozii generale, după care situația a escaladat într-o ceartă și focuri de armă.

„Bărbatului i s-a spus să se alăture rândului general pentru a-și umple mașina, dar a decis că nu vrea”, a spus un martor, scrie Dialog.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă toată lumea ar fi reacționat așa? Aveam copii în mașină, așa că unde ar fi putut lovi glonțul? Victima a fost împușcată în stomac și era mult sânge”.

Pentru Rusia, aceasta este o nouă fază alarmantă a crizei benzinei. Anterior, din regiuni sosiseră rapoarte despre lupte, conflicte la cozi, altercații între șoferi și tentative de ocupare cu forța a unui loc la pompă. Acum, s-au folosit arme.

Pe fondul lipsei de combustibil, cozile de la benzinării devin o sursă de violență domestică. Oamenii petrec ore întregi așteptând benzină, devenind nervoși, certându-se pe locuri de parcare și temându-se că vor rămâne fără combustibil pentru serviciu, călătorii și viața de zi cu zi. Când o criză durează săptămâni întregi, o astfel de tensiune se transformă rapid în agresivitate.

Contextul general al războiului agravează situația, notează observatorii. Un număr mare de oameni se întorc în Rusia de pe front, violența a devenit tot mai frecventă în societate, iar armele și logica forței se răspândesc din ce în ce mai mult din zona de război în viața de zi cu zi.

Pentru Kremlin, acesta este un simptom deosebit de neplăcut. Criza combustibililor încetează să mai fie o problemă economică și devine o chestiune de siguranță publică. Deficitul de benzină afectează nu doar prețurile și logistica, ci și stabilitatea zilnică: benzinăriile se transformă în zone de conflict, unde frustrările rușilor scapă de sub control.