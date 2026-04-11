Putin vrea un model de AI rusesc pentru apărare, după anunțurile SUA despre folosirea inteligenței artificiale în război

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut dezvoltarea accelerată a unui model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) „suveran”, destinat utilizării în domeniul securității și apărării, în cadrul unei ședințe desfășurate la Kremlin pe 10 aprilie, notează The Moscow Times. 

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: Profimedia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: Profimedia

Decizia vine în contextul intensificării competiției globale în domeniul inteligenței artificiale și al declarațiilor recente ale Statelor Unite privind utilizarea AI în operațiuni militare.

În cadrul reuniunii, Putin a subliniat că Rusia trebuie să dezvolte propriile modele fundamentale de inteligență artificială, capabile să concureze la nivel global.

„Consider că este esențial să asigurăm crearea și dezvoltarea ulterioară a modelelor fundamentale de AI autohtone. Acestea trebuie să fie competitive la nivel global și, în același timp, să aibă cel mai înalt nivel de suveranitate”, a declarat liderul de la Kremlin.

Potrivit acestuia, „suveranitatea” presupune ca întregul ciclu de dezvoltare și antrenare al modelelor de tip LLM să fie realizat exclusiv de companii rusești, astfel încât inginerii locali să controleze toate componentele sistemelor.

Vladimir Putin a anunțat înființarea unei comisii speciale care va avea printre obiective dezvoltarea de soluții AI pentru apărare și securitate națională.

Inițiativa este prezentată ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a capacităților tehnologice ale statului rus în domenii strategice.

Decizia Kremlinului vine la scurt timp după declarații ale președintelui american Donald Trump, care a lăudat public compania de tehnologie de apărare Palantir Technologies pentru performanțele sale în domeniul militar.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, sistemul AI Maven, utilizat de armata SUA, ar fi contribuit la identificarea și lovirea a peste 1.000 de ținte în primele 24 de ore ale unei campanii recente.

Sistemul Maven integrează date din imagini satelitare, drone, radare și surse de informații electronice într-o singură platformă, permițând clasificarea rapidă a țintelor și recomandarea de armament adecvat.

Potrivit unor evaluări citate în rapoarte de specialitate, utilizarea AI reduce semnificativ volumul de analiză umană necesară, accelerând procesul decizional militar.

Oficiali militari americani au precizat că, deși inteligența artificială sprijină analiza, deciziile finale privind loviturile rămân în sarcina operatorilor umani.

Analiștii consideră că inițiativa Rusiei reflectă intensificarea competiției geopolitice în domeniul AI, unde marile puteri investesc masiv în tehnologii cu dublă utilizare – civilă și militară.

Noua orientare anunțată la Kremlin sugerează că inteligența artificială devine tot mai mult un element central în strategiile de securitate națională la nivel global.

