 Un militar rus acuzat că și-a violat profesoara a fost invitat la deschiderea anului școlar, de 1 septembrie. Criminalii de război oferă copiilor „lecții ale păcii” | adevarul.ro
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Video Un militar rus acuzat că și-a violat profesoara a fost invitat la deschiderea anului școlar, de 1 septembrie. Criminalii de război oferă copiilor „lecții ale păcii”

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Militari ruși care au participat la războiul din Ucraina au venit la festivitățile de început de an școlar în sute de școli din Rusia, unde copiii au reconstituit scene de război, au tras cu arme automate, au aruncat grenade și au lansat drone.

Potrivit Dialog, pe 1 septembrie, participanți la războiul împotriva Ucrainei, inclusiv foști deținuți, au participat la festivitățile organizate în sute de școli din Rusia, după care au susținut pentru copii așa-numitele „lecții ale păcii”.

În timpul acestor activități, elevii au fost familiarizați cu armele, au învățat tehnici de acordare a primului ajutor răniților, au văzut drone, iar începutul anului școlar s-a transformat într-o amplă demonstrație a militarizării copiilor.

La școala nr. 2 din orașul Baryș, regiunea Ulianovsk, festivitatea a fost deschisă cu participarea unui militar din Regimentul 121 de Infanterie Motorizată, condamnat anterior pentru violarea unei profesoare din aceeași școală.

Acum, acesta le este prezentat copiilor drept „erou”. În alte zeci de regiuni a avut loc acțiunea „A fi alături”, în cadrul căreia așa-numiții „veterani” i-au însoțit la școală pe elevii de clasa I ai căror membri de familie au murit în război.

În Ciuvașia, 15 copii au participat la această acțiune. Totodată, autoritățile din regiune au promis o indemnizație lunară de 5.000 de ruble (50 de euro) profesorilor care au participat la război. 

În fața elevilor din Krasnoiarsk a vorbit un participant la război condamnat pentru șantaj. Acesta le-a propus copiilor să studieze arma Kalașnikov, „pentru ca întreaga lume să vorbească în limba rusă”.

Expresia a devenit un exemplu al noii ideologii promovate în școlile rusești: armele sunt prezentate nu ca o tragedie a războiului, ci ca un instrument pentru impunerea „lumii ruse”.

În regiunea Habarovsk, identitatea unuia dintre mentorii veniți la școli a fost ascunsă, iar școala nu a fost precizată. La Tiumen, elevii au reconstituit o scenă de război, folosind arme automate, grenade și drone.

În Șkotovo, elevii au participat la o „lecție a păcii” susținută de tatăl a trei participanți la război, dintre care unul a murit.

În satul Mugun, din regiunea Irkutsk, la festivitatea de început de an școlar a participat un militar cu indicativul „Hali-Gali”, iar la eveniment au fost prezenți și membri ai organizației Iunarmia, cu arme.

În Iujno-Sahalinsk, veterani ai războiului au susținut pentru elevii de clasa a VIII-a „lecții de patriotism”.

Filiala locală a fundației „Apărătorii Patriei” a declarat că astfel de întâlniri îi ajută pe militari „să se reintegreze mai rapid și mai ușor în societate prin comunicarea directă cu generația tânără”.

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