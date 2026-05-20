search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Suntem gata să învățăm limba chineză”. Locuitori din Siberia îi cer lui Xi Jinping să le construiască o școală

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un grup de locuitori din Irkuțk, Siberia, a lansat un apel neobișnuit către autoritățile ruse și liderul chinez Xi Jinping, cerând sprijin pentru construirea unei școli într-un cartier afectat de lipsa locurilor pentru elevi.

Apel al locuitorilor unui carier din Irkuțk către Beijing/FOTO:X
Apel al locuitorilor unui carier din Irkuțk către Beijing/FOTO:X

Într-un mesaj video adresat președintelui rus Vladimir Putin, oamenii din cartierul Berezovîi se plâng că autoritățile locale nu au reușit, de ani de zile, să construiască o școală promisă încă din 2021.

Potrivit publicației The Moscow Times, localnicii solicită ca Ministerul rus de Externe să se adreseze oficial Chinei și lui Xi Jinping pentru realizarea proiectului „în cadrul diversității etnoculturale și al dezvoltării relațiilor culturale cu China”.

În schimb, spun ei, sunt gata „să învețe limba chineză”.

„Copiii noștri sunt nevoiți să meargă în alte localități”

În apelul video, oamenii afirmă că în cartier trăiesc aproximativ 2.000 de copii de vârstă școlară, însă lipsa unei unități de învățământ îi obligă să facă naveta în localitățile vecine, unde școlile sunt deja supraaglomerate.

Locuitorii spun că au trimis timp de cinci ani solicitări către Kremlin, fără rezultat.

Ni s-a promis o școală încă din 2021, dar ni s-a spus că nu există bani”, afirmă aceștia.

Potrivit localnicilor, proiectele pentru construirea unei școli și a unei grădinițe au fost înghețate, iar oficialii regionali susțin că fondurile necesare „nu sunt prevăzute în buget”.

În mesajul adresat lui Putin, oamenii critică și politicile demografice promovate de autorități.

„În ce condiții vreți să creșteți natalitatea rămâne pentru noi un mister”, spun locuitorii din Berezovîi.

„China este singura noastră șansă”

Dezamăgiți de lipsa reacției autorităților ruse, oamenii afirmă că își pun acum speranțele în Beijing.

„Suntem gata să învățăm limba chineză, pentru că înțelegem că avem cu adevărat nevoie de ea. Dezvoltarea relațiilor culturale cu China este singura cale posibilă pentru noi, în condițiile în care prioritățile țării noastre par să fie undeva la construcția de noi stații de metrou la Moscova”, au declarat aceștia.

Apelul vine într-un moment în care relațiile dintre Rusia și China devin tot mai apropiate, iar Vladimir Putin urmează să efectueze o nouă vizită oficială la Beijing, la scurt timp după deplasarea președintelui american Donald Trump în China.

Probleme economice și tensiuni interne în Rusia

În paralel, în Rusia apar tot mai des semnale privind dificultățile economice și sociale generate de războiul din Ucraina.

Recent, deputatul rus Renat Suleimanov, membru al Partidului Comunist și al Comisiei pentru Agricultură din Duma de Stat, a declarat public că economia Rusiei se află „la limita colapsului” și că nu poate susține pe termen lung continuarea așa-numitei „operațiuni militare speciale”.

Totodată, în portul Ust-Luga au avut loc recent proteste și confruntări între muncitori și forțele de ordine, pe fondul restricțiilor de acces la locurile de muncă după atacuri cu drone. Potrivit presei locale, incidentele au degenerat în violențe, iar mai multe persoane au fost reținute.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. Pentru ce a cerut bani
stirileprotv.ro
image
DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
fanatik.ro
image
“Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”. Campanie a Moscovei dusă împotriva Maiei Sandu în care apare numele patronului România TV
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Avertizare de ultim moment emisă de meteorologi: furtuni puternice și grindină. Care sunt județele afectate
click.ro
image
Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
observatornews.ro
image
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Facturile care scad cu până la 30% în 2026. Românii care pot plăti mai puțin la curent și gaze
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci vom ști cu adevărat”
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
O mamă s-a aruncat de la etajul 13 împreună cu trei dintre cei șapte copii ai săi: „Femeia prezentase simptome psihiatrice și depresive”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Ibacka după ce a confirmat divorțul de Cabral! Ce face vedeta după despărțire FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
De ce este criminalul Emil Gânj atât de greu de prins de autoritățile române
actualitate.net
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei
click.ro
image
Andreea Bălan trece în numele soțului! Ce ne-a povestit, la 2 săptămâni de la nuntă: „Alerg să-mi schimb actele”
click.ro
image
Mai crede Codruța Filip în căsătorie după despărțirea de Valentin Sanfira?! Cine o consolează acum?
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer