„Suntem gata să învățăm limba chineză”. Locuitori din Siberia îi cer lui Xi Jinping să le construiască o școală

Un grup de locuitori din Irkuțk, Siberia, a lansat un apel neobișnuit către autoritățile ruse și liderul chinez Xi Jinping, cerând sprijin pentru construirea unei școli într-un cartier afectat de lipsa locurilor pentru elevi.

Într-un mesaj video adresat președintelui rus Vladimir Putin, oamenii din cartierul Berezovîi se plâng că autoritățile locale nu au reușit, de ani de zile, să construiască o școală promisă încă din 2021.

Potrivit publicației The Moscow Times, localnicii solicită ca Ministerul rus de Externe să se adreseze oficial Chinei și lui Xi Jinping pentru realizarea proiectului „în cadrul diversității etnoculturale și al dezvoltării relațiilor culturale cu China”.

În schimb, spun ei, sunt gata „să învețe limba chineză”.

„Copiii noștri sunt nevoiți să meargă în alte localități”

În apelul video, oamenii afirmă că în cartier trăiesc aproximativ 2.000 de copii de vârstă școlară, însă lipsa unei unități de învățământ îi obligă să facă naveta în localitățile vecine, unde școlile sunt deja supraaglomerate.

Locuitorii spun că au trimis timp de cinci ani solicitări către Kremlin, fără rezultat.

„Ni s-a promis o școală încă din 2021, dar ni s-a spus că nu există bani”, afirmă aceștia.

Potrivit localnicilor, proiectele pentru construirea unei școli și a unei grădinițe au fost înghețate, iar oficialii regionali susțin că fondurile necesare „nu sunt prevăzute în buget”.

În mesajul adresat lui Putin, oamenii critică și politicile demografice promovate de autorități.

„În ce condiții vreți să creșteți natalitatea rămâne pentru noi un mister”, spun locuitorii din Berezovîi.

„China este singura noastră șansă”

Dezamăgiți de lipsa reacției autorităților ruse, oamenii afirmă că își pun acum speranțele în Beijing.

„Suntem gata să învățăm limba chineză, pentru că înțelegem că avem cu adevărat nevoie de ea. Dezvoltarea relațiilor culturale cu China este singura cale posibilă pentru noi, în condițiile în care prioritățile țării noastre par să fie undeva la construcția de noi stații de metrou la Moscova”, au declarat aceștia.

Apelul vine într-un moment în care relațiile dintre Rusia și China devin tot mai apropiate, iar Vladimir Putin urmează să efectueze o nouă vizită oficială la Beijing, la scurt timp după deplasarea președintelui american Donald Trump în China.

Probleme economice și tensiuni interne în Rusia

În paralel, în Rusia apar tot mai des semnale privind dificultățile economice și sociale generate de războiul din Ucraina.

Recent, deputatul rus Renat Suleimanov, membru al Partidului Comunist și al Comisiei pentru Agricultură din Duma de Stat, a declarat public că economia Rusiei se află „la limita colapsului” și că nu poate susține pe termen lung continuarea așa-numitei „operațiuni militare speciale”.

Totodată, în portul Ust-Luga au avut loc recent proteste și confruntări între muncitori și forțele de ordine, pe fondul restricțiilor de acces la locurile de muncă după atacuri cu drone. Potrivit presei locale, incidentele au degenerat în violențe, iar mai multe persoane au fost reținute.