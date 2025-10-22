search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Trump, ultimul atu al lui Putin. Rusia speră să câștige războiul prin negocieri cu SUA - Financial Times

Război în Ucraina
Publicat:

Într-un context în care linia frontului din Ucraina se menține tensionată, dar fără schimbări strategice majore, Kremlinul își mută speranțele de câștig din tranșee în birourile negocierilor diplomatice. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Moscova nu mai pariază pe superioritatea militară, ci pe fostul președinte american Donald Trump. Iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, speră că, prin influența asupra liderului de la Casa Albă, va putea obține concesii imposibil de forțat pe câmpul de luptă.

Vladimir Putin și Donad Trump/FOTO:AFP
Vladimir Putin și Donad Trump/FOTO:AFP

Comentatorul politic Edward Luce subliniază că Vladimir Putin nu urmărește o victorie militară totală, ci o ieșire negociată avantajoasă, facilitată de o administrație americană favorabilă. Kremlinul vede în Trump o „poartă deschisă” către un nou echilibru internațional, în care Ucraina ar putea fi forțată să accepte pierderi teritoriale, sub pretextul stabilizării regiunii.

Zelenski, între presiune și umilință diplomatică

Relația tensionată dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este și ea menționată ca un element relevant în ecuația Kremlinului. Potrivit lui Luce, Trump a manifestat constant un ton depreciativ față de liderul ucrainean, iar în ultimele declarații publice, președintele american a sugerat că Ucraina ar trebui „să știe când a pierdut”. Mai mult, Trump ar fi afirmat că, fără concesii clare, Ucraina riscă „să fie ștearsă de pe hartă”.

Diplomație răbdătoare la Moscova, ofensivă echilibrată la Kiev

Pe fondul stagnării de pe front și al pierderilor uriașe în rândul armatei ruse – estimate la zeci de mii de soldați doar în 2025, conform The Economist – Kremlinul adoptă o strategie a așteptării. Calculul este simplu: Trump ar putea deschide drumul către o conferință internațională favorabilă Rusiei.

În același timp, Ucraina nu rămâne pasivă. Kievul își consolidează rețeaua de susținere internațională – o „coaliție a celor dispuși” –, obține noi angajamente de sprijin militar și încearcă să își lărgească capacitatea de a lovi ținte strategice pe teritoriul rus. La nivel politic, se discută tot mai intens despre utilizarea rezervelor financiare rusești înghețate în Occident pentru sprijinirea economiei ucrainene pe termen lung.

Oboseala de război din SUA și noile condiții ale sprijinului

În SUA, în ciuda poziției oficiale de sprijin față de Kiev, se resimte o oboseală în creștere față de război. Ultimul pachet semnificativ de ajutor a fost aprobat în primăvara anului 2024, iar perspectivele pentru viitoare tranșe sunt incerte. Trump a declarat explicit că sprijinul militar nu va mai fi oferit gratuit, ci în baza unor acorduri comerciale.

În această ecuație, Ucraina riscă să devină moneda de schimb într-o negociere geopolitică între marile puteri, în care interesele strategice vor conta mai mult decât solidaritatea declarativă.

Putin, tot mai izolat, dar încă periculos

Deși pare că Moscova are tot mai puține pârghii reale de influență, Edward Luce avertizează că Trump ar putea fi una dintre ele. Prezența președintelui american în ecuația diplomatică oferă Kremlinului o „carte” pe care nu o poate ignora.

Rusia

