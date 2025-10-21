Ungaria prelungește cu o jumătate de an starea de urgență ca urmare a războiului din Ucraina

Parlamentul ungar a aprobat marți, 21 octombrie, prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, potrivit EFE.

Măsura permite guvernului condus de premierul conservator Viktor Orban să emită decrete privind măsuri determinate de starea de urgență fără dezbatere în parlament, scrie Agerpres, care citează agenția străină.

De asemenea, executivul de la Budapesta poate să suspende aplicarea unor legi, în anumite cazuri concrete.

„Războiul și catastrofa umanitară continuă în Ucraina”

Textul votat marți de legislativul ungar semnalează că „războiul și catastrofa umanitară continuă în Ucraina”, prin urmare este necesară prelungirea stării de urgență, declarată pentru prima dată în mai 2022, la trei luni după invazia rusă în Ucraina, și prelungită apoi de Ungaria la fiecare șase luni.

Din anul 2015, Ungaria se află fără întrerupere sub diverse stări de urgență sau criză. În toamna acelui an, sute de mii de migranți ilegali au traversat teritoriul ungar către țări mai bogate din vestul Europei, precum Austria, Germania sau Suedia, iar parlamentul de la Budapesta a declarat atunci stare de criză din cauza valului migrator masiv. Aceasta măsură a fost de asemenea prelungită la fiecare șase luni de atunci, deși între timp numărul migranților veniți pe ruta balcanică a scăzut.

Între 2020 și 2022, în Ungaria a fost de asemenea în vigoare starea de urgență determinată de pandemia de COVID-19.