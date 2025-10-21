Aliații europeni se grăbesc să consolideze poziția Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin. Nici nu vor să audă de cedare de teritorii

Aliații Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția Kievului înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și dictatorul rus Vladimir Putin, temându-se că ar putea ajunge la o înțelegere neprofitabilă care ar slăbi întreaga Europă, relatează Politico.

Liderii europeni încearcă să convină asupra unui pachet triplu de sprijin pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a-i oferi cea mai puternică implicare posibilă în discuțiile privind un posibil armistițiu. Strategia lor include creșterea finanțării pentru Kiev, furnizarea de mai multe arme Ucrainei și impunerea de noi sancțiuni asupra economiei ruse, au declarat diplomați și oficiali care se pregătesc pentru summitul de la Bruxelles.

Un sentiment de urgență în rândul aliaților Ucrainei a fost reînnoit după ce Trump și-a schimbat poziția față de război, declarând că este gata să înghețe luptele de pe frontul actual - la mai puțin de o lună după ce a sugerat că Ucraina și-ar putea recupera întreg teritoriul. Comentariile președintelui SUA au reaprins temerile că l-ar putea forța pe Zelenski să cedeze teritoriu Rusiei - o mișcare pe care oficialii europeni o consideră dezastruoasă nu doar pentru Ucraina, ci pentru Europa în ansamblu.

„Observăm eforturile președintelui Trump de a instaura pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia caută cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța”, a declarat Kaia Kallas, șefa diplomației UE, luni, 20 octombrie.

Zelenski a declarat că liderii europeni îi vor cere lui Trump să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce liderul ucrainean s-a întors cu mâinile goale de la o întâlnire cu președintele SUA săptămâna trecută.

Pe lângă înarmarea Ucrainei, țările UE sunt aproape de un acord privind alte două domenii importante de sprijin pentru Kiev: cea de-a 19-a rundă de sancțiuni economice și utilizarea activelor rusești pentru deblocarea a aproximativ 140 de miliarde de euro în credite pentru Ucraina.

Diplomații se așteaptă ca Zelenski să se adreseze liderilor la summitul de joi, 23 octombrie, în persoană sau online, pentru a obține sprijin. Alți aliați, inclusiv prim-ministrul britanic Keir Starmer, plănuiesc, de asemenea, o întâlnire mai amplă în această săptămână, ca parte a unei așa-numite coaliții a celor dispuși.

Unii lideri ai UE vor face lobby pentru participarea la întâlnirea Trump-Putin

Summitul liderilor UE de joi va fi umbrit de o întâlnire între Trump și Putin la Budapesta, programată pentru următoarele săptămâni, unde vor fi discutați termenii unui posibil armistițiu.

Liderul maghiar Viktor Orban este un aliat al lui Trump care a menținut relații bune cu Putin în timpul războiului Rusiei din Ucraina, spre disperarea altor lideri ai UE. Orban a blocat în repetate rânduri sancțiunile împotriva Rusiei.

Unii lideri ai UE vor face lobby pentru participarea la întâlnirea Trump-Putin și vor încerca, de asemenea, să-i asigure lui Zelenski un loc la masa negocierilor, a declarat un diplomat publicației. Zelenski a spus că este pregătit să călătorească la Budapesta dacă este invitat.

Europenii sunt cei mai îngrijorați că Trump va fi din nou de partea lui Putin în stabilirea termenilor păcii și va face presiuni asupra lui Zelenski să accepte termenii rusești, ceea ce ar putea duce la pierderea unei părți semnificative din teritoriul Ucrainei din est. Aliații europeni sunt îngrijorați că, după conversația de două ore a lui Putin cu Trump, președintele american a devenit mai puțin înclinat să-l ajute pe Zelenski.

Există, de asemenea, un scepticism larg răspândit în rândul diplomaților UE cu privire la faptul că Putin ia în serios discuțiile de pace. Mulți văd oferta sa de a avea o nouă întâlnire cu Trump ca pe o altă așteptări a momentului oportun în timp ce forțele rusești continuă să bombardeze Ucraina, intensificând atacurile cu rachete și drone.

Putin să plătească

Una dintre inițiativele cheie pe care liderii UE le vor discuta săptămâna aceasta este un plan de utilizare a activelor rusești înghețate deținute în Europa în valoare de 140 de miliarde de euro pentru a oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații. Banii ar urma să fie returnați Moscovei doar în cazul puțin probabil în care Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri pentru daunele de război în viitor, conform propunerilor anterioare pregătite de oficialii europeni.

Belgia, unde este depozitată cea mai mare parte a acestor active, este îngrijorată de posibilele consecințe cu care țara s-ar putea confrunta în sectorul financiar dacă se utilizează active rusești blocate.

Alte țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscul potențial la adresa bonității internaționale a monedei euro și doresc ca SUA, Japonia și alte țări să adopte politici similare.

Liderii UE urmează să decidă joi dacă vor solicita oficial Comisiei Europene să elaboreze un împrumut complet pentru reparații. Oficialii care pregătesc summitul cred că prim-ministrul belgian Bart De Wever va fi de acord să permită CE să înceapă elaborarea legislației. El ar putea încă bloca proiectul ulterior.

„Ne așteptăm ca Consiliul UE să ia o decizie politică privind utilizarea acestor active rusești înghețate și să instruiască Comisia Europeană să prezinte propuneri legislative adecvate”, a declarat un reprezentant al guvernului german.

Însă faptul că planul avansează va pune o presiune reînnoită asupra lui Putin și va da Ucrainei speranța că UE poate satisface nevoile de finanțare ale Kievului pentru încă doi-trei ani, au declarat diplomații.

„Dacă vom transmite un semnal că suntem pregătiți și capabili să sprijinim Ucraina în următorii doi-trei ani, acest lucru va fi luat în considerare atunci când se va discuta despre pace”, a adăugat unul dintre diplomați.

Între timp, Kallas a sugerat că liderii UE vor conveni săptămâna aceasta asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni anti-ruse, care vizează, în special, băncile străine și criptomonedele pe care Rusia le folosește pentru a eluda restricțiile deja impuse.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amânat sancțiunile în semn de protest față de încercările de a întrerupe aprovizionarea cu gaze rusești, de care țara sa încă depinde pentru energie. Diplomații implicați în discuții au declarat că s-a ajuns aproape la un acord cu Fico pentru a sprijini pachetul de sancțiuni.

Îngrijorări legate de problemele teritoriale

O îngrijorare mai semnificativă în rândul guvernelor UE este că Trump ar putea ceda influenței lui Putin și ar putea forța Kievul să renunțe la teritoriile ocupate temporar din estul Ucrainei. Trump a propus înghețarea războiului pe liniile actuale, lăsând, a spus el, 78% din Donbas în mâinile Rusiei.

„Lăsați-o așa cum este, pot rezolva ceva mai târziu”, a spus Trump.

Temerile balticelor

Însă diplomatul citat anterior a avertizat că, dacă Putin va câștiga teritoriul, statele baltice membre ale UE - Estonia, Letonia și Lituania, printre altele - se vor teme să devină următoarele victime ale Rusiei. Rezultatul ar fi o „reînarmare masivă” în multe țări europene, răsturnând politica lor internă, a adăugat diplomatul.

Kallas a respins ideea oricărui acord de pace care ar obliga Ucraina să renunțe la teritoriile ocupate temporar.

„Toată lumea spune că integritatea teritorială este o valoare importantă pe care o apărăm. Trebuie să ne ținem de ea, pentru că dacă pur și simplu renunțăm la teritoriu, toată lumea va înțelege că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și să obții ceea ce vrei”, a spus ea.

Experții au avertizat deja că, prin acceptarea unei noi întâlniri cu Trump, Putin încearcă din nou să câștige timp , așa că președintele SUA ar trebui să aplice o presiune reală combinată cu dialog. Dacă summitul se va termina în zadar, acest lucru îi va permite din nou lui Putin să profite de ocazie pentru a trimite lumii un semnal că se presupune că „controlează situația”.

Între timp, CNN, citând surse, a relatat că întâlnirea pregătitoare așteptată în această săptămână între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, înainte de discuțiile lui Trump cu Putin, a fost amânată, cel puțin deocamdată. După discuțiile cu Lavrov, partea americană a concluzionat că poziția Rusiei nu s-a schimbat și rămâne fermă.