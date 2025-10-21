„Trump a fost din nou jucat de Putin” . Un fost ambasador american avertizează: „Summitul de la Budapesta e o capcană”

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, avertizează că recentele eforturi ale Casei Albe de a media conflictul ruso-ucrainean riscă să eșueze, în absența unor măsuri ferme față de Moscova. Într-un interviu pentru Kyiv Post, diplomatul american atrage atenția că summitul planificat la Budapesta ar putea reprezenta o nouă capcană, convenabilă pentru Vladimir Putin și periculoasă pentru Kiev.

„Trump a fost din nou păcălit de Putin”

Steven Pifer, diplomat cu experiență și fost ambasador al SUA la Kiev între 1998 și 2000, consideră că eforturile Washingtonului nu doar că sunt insuficiente, dar și greșit calibrate. În opinia sa, președintele Donald Trump pare să nu înțeleagă gravitatea mizei din estul Ucrainei și riscă să cadă, încă o dată, în jocul Rusiei.

„Este evident că Trump a fost din nou păcălit de Putin în convorbirea telefonică de joi,” a declarat Pifer, referindu-se la contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Washington pentru o vizită oficială. „Rezultatul de vineri a fost clar diferit față de ceea ce s-ar fi putut obține dacă acea discuție telefonică nu ar fi avut loc.”

Presiuni pentru concesii teritoriale

Diplomatul american susține că frustrarea Kievului este justificată, în condițiile în care dinspre Washington ar veni presiuni pentru ca Ucraina să accepte pierderi teritoriale. Pifer punctează o neînțelegere profundă a contextului din Donbas: „A renunța la acest teritoriu înseamnă a ceda linia de apărare care a ținut armata rusă în loc timp de trei ani și jumătate. E de neînțeles de ce unii din administrația Trump nu înțeleg acest lucru.”

Și mai îngrijorătoare i se pare logica exprimată de consilieri apropiați Casei Albe, cum ar fi Steve Witkoff: „Ideea că dacă oamenii vorbesc rusă în Donbas înseamnă că vor să fie ruși este, pur și simplu, falsă.”

Trump evită sancțiunile, Rusia profită

În opinia lui Pifer, lipsa de consecvență a Casei Albe și refuzul de a impune costuri reale Moscovei alimentează calculele Kremlinului. „Dacă Trump ar fi cu adevărat serios în efortul său de mediere, ar căuta modalități de a pune presiune reală pe Putin, de a-i modifica calculele. Dar nu o face,” a subliniat Pifer.

Mai mult, semnalul transmis de Washington este unul al retragerii. După ce inițial s-a vorbit despre posibilitatea de a livra rachete Tomahawk către Ucraina, Trump a revenit asupra deciziei: „Avem nevoie de ele și noi. Nu putem da toate armele noastre Ucrainei.”

Summitul de la Budapesta, o alegere cu simbolism periculos

Fostul ambasador este sceptic și în privința summitului anunțat între Trump și Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta. „Rușii sunt, cu siguranță, încântați. E unul dintre puținele locuri din Europa unde mai sunt bine primiți,” afirmă Pifer.

El compară această întâlnire cu summitul din Alaska, unde Trump ar fi acceptat „o înțelegere” păguboasă pentru Ucraina: „De ce ar crede cineva că Budapesta va avea un rezultat diferit, atâta timp cât poziția Rusiei nu s-a schimbat?”

Alegerea capitalei Ungariei are, în opinia sa, și o încărcătură simbolică negativă: „Poate că Trump nici nu este conștient că Memorandumul de la Budapesta – care promitea garanții de securitate Ucrainei – a fost semnat acolo în 1994. Dar rușii știu,” a punctat Pifer.

Zelenski a criticat deja public alegerea orașului gazdă, sugerând că premierul ungar Viktor Orbán – cunoscut pentru apropierea sa de Kremlin – nu este un mediator credibil: „Un nou ‘scenariu Budapesta’ nu ar fi de bun augur.”

„Nu ardeți punțile cu Washingtonul”

Cu toate acestea, Pifer recomandă Kievului și liderilor europeni să nu rupă complet legăturile cu Washingtonul: „Este important să păstrați canalele deschise. Chiar dacă șansele sunt mici, ele nu trebuie anulate complet.”

În opinia sa, șansele ca Trump să devină un actor cu adevărat util în conflictul ucrainean sunt sub 10%. Prin urmare, sfatul său pentru Zelenski este clar: „Mergeți pe ipoteza că SUA nu vor oferi sprijin direct. Lucrați cu europenii și creați rute alternative – inclusiv prin achiziții de armament livrate indirect.”

Diplomatul american încheie cu o sugestie pentru Casa Albă: „Dacă vrei ca o întâlnire cu Putin să fie relevantă, trebuie să o pregătești temeinic. Și să fii gata să aplici consecințe reale dacă Rusia continuă să joace teatru.”