Ce i-a transmis șeful CIA lui Putin în vizita de la Moscova. Ratcliffe a discutat cu ucrainenii înainte de a pleca în Rusia

Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a transmis oficialilor ruși că situația militară și economică a Moscovei se poate deteriora și mai mult dacă Vladimir Putin refuză negocierile serioase pentru încheierea războiului din Ucraina.

John Ratcliffe a dezvăluit scopul vizitei la Moscova Foto: Profimedia

Mesajul a fost transmis în timpul vizitei discrete efectuate de Ratcliffe la Moscova, potrivit unor actuali și foști oficiali americani citați de The New York Times.

Șeful CIA s-a întâlnit cu Aleksandr Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, căruia i-a prezentat o evaluare sumbră a situației de pe front și a perspectivelor economiei ruse. Ratcliffe a susținut că Moscova ar trebui să înceapă negocieri autentice înainte ca poziția sa să se înrăutățească.

Directorul agenției americane nu ar fi amenințat Rusia cu sancțiuni sau cu alte consecințe în cazul continuării războiului. Scopul misiunii ar fi fost transmiterea directă a evaluărilor serviciilor americane către conducerea de la Moscova.

Primește Vladimir Putin informații corecte despre război?

Analiștii CIA se întreabă de mai mult timp dacă oamenii din jurul lui Vladimir Putin îi prezintă acestuia o imagine reală asupra pierderilor suferite de armata rusă și a evoluției războiului.

Oficialii americani ar fi ales canalul serviciilor de informații în speranța că Putin, fost ofițer KGB, va considera mesajul transmis de directorul CIA mai credibil și mai urgent decât avertismentele venite prin canalele diplomatice obișnuite.

Evaluarea prezentată de Ratcliffe s-a concentrat asupra pierderilor mari suferite de Rusia în schimbul unor câștiguri teritoriale reduse. Șeful CIA declarase anterior că Rusia a ocupat aproximativ 1% din teritoriul Ucrainei în ultimele 18 luni și atribuise blocarea înaintării ruse folosirii eficiente a dronelor de către forțele ucrainene.

John Ratcliffe a discutat cu oficialii ucraineni înaintea vizitei

Înainte de întâlnirea cu Bortnikov, directorul CIA a discutat cu reprezentanții Ucrainei și i-a asigurat că nu va negocia concesii în numele Kievului. El urma să afle pozițiile Moscovei și să încerce relansarea negocierilor blocate.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat ulterior că Statele Unite au informat Ucraina despre întâlnirile desfășurate la Moscova. Liderul ucrainean le-a mulțumit americanilor atât pentru informațiile transmise, cât și pentru tonul adoptat în discuțiile cu Rusia, potrivit Reuters.

Moscova încearcă să minimalizeze vizita

Serghei Narîșkin, șeful Serviciului rus de Informații Externe, a confirmat că s-a întâlnit cu John Ratcliffe. El a descris discuția drept una „de lucru” și a afirmat că au fost abordate chestiuni sensibile din domeniul serviciilor de informații.

Donald Trump a prezentat vizita drept „semi-rutină”, iar Kremlinul nu a dezvăluit conținutul discuțiilor. Surse citate de Reuters susțin însă că Ratcliffe a abordat și riscul unei eventuale operațiuni ruse împotriva unui stat NATO, precum și sprijinul acordat Iranului de către Moscova. Nici Washingtonul, nici Kremlinul nu au confirmat oficial că avertismentul privind NATO a reprezentat principalul scop al deplasării.

Vizita lui Ratcliffe a fost prima deplasare cunoscută la Moscova a unui director al CIA după noiembrie 2021, când William Burns a avertizat conducerea rusă să nu invadeze Ucraina. Rusia a declanșat invazia pe scară largă aproximativ trei luni mai târziu.