Un nou ghid pentru profesorii din Rusia îi obligă pe aceștia să monitorizeze elevii străini pentru posibile „tendințe criminale”. Se urmărește: ceea ce spun în clasă, temele politice și religioase discutate, atitudinile față de valorile și simbolurile rusești și site-urile pe care le vizitează.

Cadrele didactice sunt încurajate să realizeze sondaje anonime și discuții individuale și să organizeze activități menite să insufle „valorile spirituale și morale ale Rusiei”.

Profesorii roși au fost transformați în adevărați spioni ai Kremlinului

Noi ghiduri adresate profesorilor ruși le cer să acorde o atenție sporită elevilor străini — de la cuvintele pe care le folosesc în clasă până la site-urile pe care le vizitează — pentru a identifica posibile „tendințe criminale”. Instrucțiunile, emise de ministerele regionale ale educației, semnalează discuțiile frecvente pe teme politice și religioase, precum și atitudinile denigratoare față de „valorile rusești” și simbolurile statului, ca posibile semne de avertizare. Iată o privire mai atentă asupra cerințelor lor, potrivit Meduza.io

Profesorii ruși au fost instruiți să monitorizeze ceea ce spun elevii străini în clasă, căutând semne ale unor posibile „tendințe criminale”. Potrivit publicației Vedomosti, acest lucru este detaliat în ghidurile publicate pe site-urile ministerelor educației din Republica Bașkortostan și regiunile Sverdlovsk și Smolensk.

Cadrele didactice trebuie să analzeze inclusiv frazele folosite de studenți în lucrări

Documentele îi sfătuiesc pe profesori să observe frazele din lucrările scrise ale elevilor care ar putea sugera o atitudine denigratoare față de memoria istorică, valorile tradiționale rusești sau simbolurile statului. De asemenea, cadrele didactice trebuie să noteze cum reacționează elevii străini la „Conversațiile importante”, seria de lecții „patriotice” introdusă după începutul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Profesorii sunt sfătuiți să observe dacă elevii încep să vorbească mai des despre teme politice, sociale sau religioase — în special dacă exprimă „opinii extreme” sau manifestă „semne de intoleranță”. Interesul pentru site-uri cu „conținut șocant” sau „informații distructive” este, de asemenea, considerat problematic.

Pentru a obține ceea ce ghidurile numesc „o imagine obiectivă”, profesorii sunt încurajați să realizeze sondaje anonime și discuții individuale cu elevii în contexte informale. Pentru „prevenirea acțiunilor ilegale”, școlile sunt sfătuite să organizeze „activități generale” menite să insufle „valorile spirituale și morale ale Rusiei”, să predea elemente de bază ale legii, să promoveze eticheta socială și să sublinieze prioritățile naționale și memoria istorică a țării.

Sindicatele curajoase au reacționat și spun că măsurile vor fi „mai puțin eficiente”

Vsevolod Lukhovitsky, co-președintele sindicatului profesorilor Uchitel, a declarat pentru Vedomosti că școlile pot decide singure dacă adoptă aceste recomandări. El a susținut că limbajul folosit este problematic: „De ce ar trebui să pregătim deliberat profesorii să creadă că doar copiii cetățenilor străini vor participa la conversații ilegale?”

Psihologul de familie Anastasia Kotelnikova a declarat pentru Vedomosti că adunările unice despre valori și lege rareori schimbă comportamentul. „Valorile nu ar trebui să fie o prelegere — ele trebuie să fie un mediu”, a spus ea. „Prin reguli, dezvoltarea abilităților, activități comune și disciplină constantă și predictibilă.”

Ministerul Educației a spus că ghidurile au fost dezvoltate împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Științei și Educației Superioare, cu contribuția personalului de la Universitatea de Stat din Moscova pentru Psihologie și Educație.

Taxe școlare ăentru elevii străini din școlile publice din Rusia

Pe 12 august, legislatorii Dumei de Stat au introdus un proiect de lege care ar impune elevilor străini din școlile publice din Rusia să plătească taxe școlare. Autorii proiectului susțin că numărul „copiilor migranți” din școlile rusești a crescut, ceea ce a dus la supraaglomerare, la o sarcină mai mare pentru profesori și necesitatea creșterii salariilor acestora. La începutul lunii, Alexander Reut, director al departamentului pentru politici de stat generale și educație preșcolară din Ministerul Educației, a declarat că ideea de a percepe taxe elevilor străini ar încălca Constituția Rusiei.