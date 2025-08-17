Foto Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți

Experții în limbajul corpului au observat gesturi subtile prin care Vladimir Putin și Donald Trump au încercat să-și comunice poziția de putere unul față de celălalt, relatează The Sun.

Atât Trump, cât și Putin au încercat să apară ca masculi alfa, dincolo de zâmbete și gesturile de curtoazie vizibil supralicitate ale președintelui american.

Președintele SUA l-a întâmpinat vineri cu covorul roșu pe omologul său rus, pe pista bazei Aeriene Elmendorf-Richardson. Putin a parcurs pe covorul roșu o distanță mai lungă decât Trump, iar cei doi s-au întâlnit la intersecția acestuia.

Putin părea relaxat în timp ce se îndrepta spre Trump, făcându-i liderului american un semn de aprobare cu degetele de la ambele mâini înainte de a-l saluta cu o strângere de mână călduroasă.

După poza în fața presei pe o platformă, Trump l-a invitat pe Putin în limuzina sa blindată, un gest care a prilejuit un moment privat cu omologul său, înainte de discuțiile în prezența delegațiilor care au durat circa trei ore.

Interacțiunile lor publice au fost urmărite cu mare atenție, dar și cu finețe de către presă, analiști și experți în limbajul corporal, pentru a deduce rezultatul diplomatic al întâlnirii lor istorice, dar și pentru descifra relația dintre cei doi șefi de stat.

Un expert de top în limbajul corpului a declarat pentru The Sun că Trump și Putin au încercat să-și etaleze personalitățile puternice într-un moment de „frenezie”, într-o încercare de a crea percepția că sunt cei mai puternici lideri ai lumii.

Darren Stanton, supranumit Detectorul de minciuni uman, a observat că Putin și Trump și-au oglindit reciproc „gesturile de putere”, într-o demonstrație de forță menită să transmită încredere și autoritate.

„Ambii bărbați au făcut ceea ce numim gestul triunghiului inversat (format cu ajutorul degetelor), care este folosit pentru a transmite putere și autoritate”, a spus el.

„Atât Putin, cât și Trump sunt bărbați alfa și sunt pe deplin conștienți de semnificația acestor gesturi. Ambii bărbați încearcă să transmită încredere, fiind siguri pe ei înșiși.”

Gesturi menite să simbolizeze forța

Aceste gesturi ale mânii sunt subtile dar sunt distinctive pentru comunicarea poziției de putere.

„Au folosit gesturile pentru a trasmite mesajul: «Nu voi fi împins încolo și încoace. Sunt cea mai dominantă persoană de aici».”

Însă Trump a încercat pe alocuri să-și tempereze gesturile.

„Putin și Trump își reflectă reciproc gesturile și comportamentele. Putin este singurul politician pe care Trump nu își folosește tot arsenalul pentru a-l submina, intimida și face să pară slab. Întotdeauna se întâlnește cu Putin pe un teren comun.”

Totodată, observă expertul „au existat semne că Trump încerca să pară mai puternic și, în același timp, încerca să fie subtil”.

Cu siguranță primirea făcută lui Putin nu a fost o priveliște plăcută pentru aliații europeni ai Americii și cu atât mai mult pentru Zelenski, a observat el.

„Zelenski nu va fi încântat de modul în care Trump l-a primit pe Putin”, de faptul că Trump a făcut tot posibilul și l-a primit cu fast.”

Expertul spune că președintele american a arătat că există reciproc între ei, iar zâmbetele au fost unele sincere, în pofida problemelor sensibile pe care urmau să le discute.

Acest lucru s-a văzut când liderul american l-a aplaudat reținut pe omologul său rus în timp ce acesta se apropia de el pe pistă.

S-a văzut și în momentul în care i-a „mângâiat ușor” mâna - un gest simbolic de familiaritate și prietenie.

Mai mult,Trump a renunțat la abordarea sa obișnuită, punându-și mâna sub cea a lui Putin când și-au strâns mâinile.

A preluat însă rapid controlul în momentul următor, bătându-l pe Putin pe spate, într-o afișare a unei posturi dominante.

În acest sens, experta în limbaj corporal Patty Ann Wood a declarat pentru Newsweek: „De obicei, lui Trump îi place să aibă mâna deasupra, dar de data pus palma în sus - o poziție mai slabă, mai subordonată - indicând că îl vede pe Putin ca fiind mai puternic.”

Deși inițial Trump a arătat respect față de liderul rus, strângerea lui mână a fost urmată de o bătaie ușoară pe spate.

Wood interpretează gestul ca un „semn subtil de dominare” care simbolic transmite mesajul: „Te pot lovi dacă doresc ”.

Când cei doi s-au așezat pentru o fotografie în fața presei, amabilitățile s-au transformat în haos.

În acest punct, Putin a avut parte de un tratament dur din partea jurnaliștilor.

„Cum pot SUA să aibă încredere în cuvântul dumneavoastră? Veți înceta să mai ucideți?”

Un Putin făcând grimase ciudate a părut să strige peste jurnaliști înainte ca presa să fie invitată afară.

La un moment dat, a arătat spre ureche pentru a indica faptul că nu aude.

Însă, experta în limbaj corporal Beth Dawson a spus că acesta este de fapt un semn că liderul nu dorea să răspundă la întrebări dificile.

„Se uită în jos, are colțurile gurii în jos... Nu pare a fi un mesaj sincer de genul «Bine, ce spui? Nu te aud. Ai putea să-l repeți, te rog?».