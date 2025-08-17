search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Foto Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Experții în limbajul corpului au observat gesturi subtile prin care Vladimir Putin și Donald Trump au încercat să-și comunice poziția de putere unul față de celălalt, relatează The Sun.

image

Atât Trump, cât și Putin au încercat să apară ca masculi alfa, dincolo de zâmbete și gesturile de curtoazie vizibil supralicitate ale președintelui american.

Președintele SUA l-a întâmpinat vineri cu covorul roșu pe omologul său rus, pe pista bazei Aeriene Elmendorf-Richardson. Putin a parcurs pe covorul roșu o distanță mai lungă decât Trump, iar cei doi s-au întâlnit la intersecția acestuia.

Putin părea relaxat în timp ce se îndrepta  spre Trump, făcându-i liderului american un semn de aprobare cu degetele de la ambele mâini înainte de a-l saluta cu o strângere de mână călduroasă.

După poza în fața presei pe o platformă, Trump l-a invitat pe Putin în limuzina sa blindată, un gest care a prilejuit un moment privat cu omologul său, înainte de discuțiile în prezența delegațiilor care au durat circa trei ore.

Interacțiunile lor publice au fost urmărite cu mare atenție, dar și cu finețe de către presă, analiști și experți în limbajul corporal, pentru a deduce rezultatul diplomatic al întâlnirii lor istorice, dar și pentru descifra relația dintre cei doi șefi de stat.

Un expert de top în limbajul corpului a declarat pentru The Sun că Trump și Putin au încercat să-și etaleze personalitățile puternice într-un moment de „frenezie”, într-o încercare de a crea percepția că sunt cei mai puternici lideri ai lumii. 

Darren Stanton, supranumit Detectorul de minciuni uman, a observat că Putin și Trump și-au oglindit reciproc „gesturile de putere”, într-o demonstrație de forță menită să transmită încredere și autoritate. 

„Ambii bărbați au făcut ceea ce numim gestul triunghiului inversat (format cu ajutorul degetelor), care este folosit pentru a transmite putere și autoritate”, a spus el.

„Atât Putin, cât și Trump sunt bărbați alfa și sunt pe deplin conștienți de semnificația acestor gesturi. Ambii bărbați încearcă să transmită încredere, fiind siguri pe ei înșiși.” 

image

Gesturi menite să simbolizeze forța

Aceste gesturi ale mânii sunt subtile dar sunt distinctive pentru comunicarea poziției de putere.

„Au folosit gesturile pentru a trasmite mesajul: «Nu voi fi împins încolo și încoace. Sunt cea mai dominantă persoană de aici».”

Însă Trump a încercat pe alocuri să-și tempereze gesturile.

„Putin și Trump își reflectă reciproc gesturile și comportamentele. Putin este singurul politician pe care Trump nu își folosește tot arsenalul pentru a-l submina, intimida și face să pară slab. Întotdeauna se întâlnește cu Putin pe un teren comun.” 

Totodată, observă expertul „au existat semne că Trump încerca să pară mai puternic și, în același timp, încerca să fie subtil”.

image

Cu siguranță primirea făcută lui Putin nu a fost o priveliște plăcută pentru aliații europeni ai Americii și cu atât mai mult pentru Zelenski, a observat el.

„Zelenski nu va fi încântat de modul în care Trump l-a primit pe Putin”, de faptul că Trump a făcut tot posibilul și l-a primit cu fast.”

Expertul spune că președintele american a arătat că există reciproc între ei, iar zâmbetele au fost unele sincere, în pofida problemelor sensibile pe care urmau să le discute.

Acest lucru s-a văzut când liderul american l-a aplaudat reținut pe omologul său rus în timp ce acesta se apropia de el pe pistă.

S-a văzut și în momentul în care i-a „mângâiat ușor” mâna - un gest simbolic de familiaritate și prietenie.

Mai mult,Trump a renunțat la abordarea sa obișnuită, punându-și mâna sub cea a lui Putin când și-au strâns mâinile.

A preluat însă rapid controlul în momentul următor, bătându-l pe Putin pe spate, într-o afișare a unei posturi dominante.

În acest sens, experta în limbaj corporal Patty Ann Wood a declarat pentru Newsweek: „De obicei, lui Trump îi place să aibă mâna deasupra, dar de data pus palma în sus - o poziție mai slabă, mai subordonată - indicând că îl vede pe Putin ca fiind mai puternic.”

Deși inițial Trump a arătat respect față de liderul rus, strângerea lui mână a fost urmată de o bătaie ușoară pe spate.

Wood interpretează gestul ca un „semn subtil de dominare” care simbolic transmite mesajul: „Te pot lovi dacă doresc ”.

Când cei doi s-au așezat pentru o fotografie în fața presei, amabilitățile s-au transformat în haos.

În acest punct, Putin a avut parte de un tratament dur din partea jurnaliștilor.

„Cum pot SUA să aibă încredere în cuvântul dumneavoastră? Veți înceta să mai ucideți?”

Un Putin făcând grimase ciudate a părut să strige peste jurnaliști înainte ca presa să fie invitată afară.

La un moment dat, a arătat spre ureche pentru a indica faptul că nu aude.

Însă, experta în limbaj corporal Beth Dawson a spus că acesta este de fapt un semn că liderul nu dorea să răspundă la întrebări dificile.

„Se uită în jos, are colțurile gurii în jos... Nu pare a fi un mesaj sincer de genul «Bine, ce spui? Nu te aud. Ai putea să-l repeți, te rog?».

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
stirileprotv.ro
image
Descoperirea misterioasă care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. E un instrument vechi de 1,5 milioane de ani
gandul.ro
image
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
mediafax.ro
image
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale
fanatik.ro
image
Lista completă a cerințelor prezentate de Vladimir Putin în Alaska, pentru a pune capăt războiului cu Ucraina
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
image
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
playtech.ro
image
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!