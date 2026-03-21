search
Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

The Washington Post: Serviciile de informații ruse aveau în vedere o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-i crește popularitatea

0
0
Publicat:

Un presupus plan al serviciilor de informații ruse ar fi vizat organizarea unei tentative de asasinat asupra premierului ungar Viktor Orbán, cu scopul de a-i crește popularitatea înaintea alegerilor parlamentare.

Tentativă de asasinat simulată pentru a-l salva pe Viktor Orban în alegeri FOTO: Profimedia

Potrivit The Washington Post, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) ar fi analizat posibilitatea organizării unei „tentative de asasinat” asupra lui Viktor Orbán, pentru a-l prezenta drept victimă și a-i consolida imaginea în context electoral.

Un raport intern, întocmit de agenți din Rusia și ajuns în posesia unui serviciu european de informații, arată că o astfel de acțiune ar putea „schimba fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale”. Documentul precizează că „un astfel de incident ar schimba percepția asupra campaniei, de la o concentrare rațională pe problemele socioeconomice la una emoțională, în care temele-cheie ar fi securitatea statului, stabilitatea și protejarea sistemului politic”.

Raportul ar fi fost elaborat pe fondul scăderii sprijinului public pentru liderul ungar înaintea alegerilor programate pe 12 aprilie.

Reacții oficiale: tăcere și acuzații de dezinformare

Până în prezent, nu există indicii că un astfel de plan ar fi fost pus în aplicare, iar Viktor Orbán, aflat la conducerea Ungariei din 2010, nu a fost ținta unor atacuri fizice.

Purtătorul său de cuvânt, Zoltán Kovács, a refuzat să comenteze informațiile privind raportul SVR, presupusul amestec al Rusiei în alegeri sau relația premierului cu Kremlinul.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile, susținând că raportul ar reprezenta o „dezinformare”.

Tensiuni și acuzații în plină campanie electorală

În ultimele săptămâni, Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, au încercat să mute atenția opiniei publice de la problemele economice interne către posibile amenințări externe, în special dinspre Ucraina.

Pe 19 martie, autoritățile de la Budapesta au interzis accesul în Ungaria și în spațiul Schengen pentru trei cetățeni ucraineni, pe motiv că ar fi lansat amenințări la adresa premierului.

În același context, publicația de investigații VSquare a relatat că un transport de bani și aur între Raiffeisen Bank Austria și banca ucraineană Oschadbank ar fi fost confiscat într-o operațiune planificată de serviciile secrete ungare, cu scopul de a alimenta o criză antiucraineană în plină campanie electorală.

Alte investigații de presă susțin că Moscova ar fi trimis agenți ai GRU în Ungaria, care ar opera din cadrul ambasadei Rusiei la Budapesta ca strategi politici, în sprijinul lui Viktor Orbán. De asemenea, o fostă translatoare a liderului rus Vladimir Putin ar fi primit un rol important în monitorizarea alegerilor din Ungaria.

Deși aceste informații nu au fost confirmate oficial, ele evidențiază tensiunile și miza ridicată din jurul alegerilor parlamentare din Ungaria.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

