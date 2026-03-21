Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Viktor Orban susține că Bruxelles-ul și Kievul vor să-i schimbe guvernul: „Democrația europeană este pe moarte”

Premierul ungar Viktor Orban a lansat sâmbătă acuzații directe la adresa Bruxelles‑ului și Kievului, susținând că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie pentru a schimba guvernul de la Budapesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), organizată în capitala Ungariei, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Cer deschis un guvern pro-Bruxelles și pro-Kiev în Ungaria”

În fața a sute de participanți, Orban a afirmat că „democrația europeană este pe moarte”, invocând probleme economice, „cenzură politică” și ingerințe în procesele electorale ale statelor membre.

„Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles şi pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul", a subliniat Orban, afirmând că Comisia Europeană nu mai este gardianul tratatelor.

Orban a adăugat: „Bruxelles nu este gardianul tratatelor, ci le trădează”.

Orban a criticat UE

CPAC Budapesta, ediția a cincea

Evenimentul găzduiește 667 de participanți din 51 de țări, printre invitați numărându‑se președintele Argentinei, Javier Milei, și liderul formațiunii spaniole Vox, Santiago Abascal. Orban i‑a elogiat pe ambii

„Abascal este şeful meu. Nu ne-am putea dori un lider mai bun decât eşti tu", le-a spus Orban participanţilor.

Despre preşedintele argentinian Javier Milei, Orban a spus că „a demonstrat că bunul simţ este cheia succesului, nu nebunia progresistă", adăugând că „astăzi, Argentina este un bastion al forţelor de dreapta".  

Mesajul lui Donald Trump

Înaintea discursului lui Orban, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj video în care și‑a exprimat sprijinul pentru premierul ungar în perspectiva alegerilor din 12 aprilie.

Trump a lăudat „angajamentul faţă de bunul simţ şi valorile conservatoare promovate de participanții la conferință și a afirmat că SUA și Ungaria pot contribui la „un Occident reînnoit”.

Aflat la putere din 2010,  Orbanîși axează campania pe acuzații privind interferența Ucrainei în politica internă a Ungariei. El îl critică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru blocarea reluării transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba, avariată în urma atacurilor Moscovei.

Sondajele indică o competiție strânsă între partidul Fidesz și formațiunea Tisza, condusă de conservatorul Peter Magyar.

Grupul de reflecţie conservator Freedom House consideră Ungaria o ţară „parţial liberă" şi nu o democraţie deplină după 16 ani la putere sub Orban, al cărui partid a modificat numeroase reglementări şi a adoptat unilateral o nouă Constituţie.

