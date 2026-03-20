Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Viktor Orban primește sprijin din SUA. Vicepreședintele JD Vance vine în Ungaria în plină campanie electorală, pentru a-l susţine

Viktor Orban va primi sprijin direct din SUA prin vizita vicepreședintelui JD Vance la Budapesta, programată la începutul lunii aprilie, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie, unele cu miză uriaşă pentru premierul ungar.

JD Vance merge în Ungaria să-l sprijine pe Viktor Orban. FOTO: Profimedia

Viktor Orban traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa politică. După 16 ani la conducerea Ungariei, partidul său, Fidesz, se află în urma opoziției de centru-dreapta condusă de Peter Magyar, potrivit sondajelor recente. Alegerile din 12 aprilie reprezintă astfel un test major: este prima dată când Orban riscă să piardă majoritatea parlamentară și să fie învins în fața unui adversar considerat o alternativă credibilă de către alegători.

În acest context, vicepreședintele american JD Vance urmează să viziteze Budapesta la începutul lunii aprilie, cu doar câteva zile înainte de alegeri, pentru a-i transmite sprijinul Statelor Unite lui Orban și pentru a întări relațiile bilaterale.

Potrivit Reuters, care citează două surse politice, vizita lui JD Vance continuă seria de contacte diplomatice recente, inclusiv vizita secretarului de stat Marco Rubio în februarie, menite să demonstreze sprijinul Statelor Unite pentru Viktor Orban.

Campania electorală a premierului ungar este complicată de factori economici și sociali, pentru că inflația ridicată, creșterea prețurilor la energie și nemulțumirile publice legate de economia națională au generat un mediu favorabil opoziției.

De asemenea, Peter Magyar și coaliția sa de centru-dreapta au reușit să se poziționeze ca alternativă viabilă, pro-europeană, ceea ce face scrutinul extrem de competitiv și cu miză uriașă pentru viitorul politic al Ungariei.

 „Vicepreședintele SUA va veni în Ungaria, dacă am înțeles bine, undeva la începutul lunii aprilie. Acesta este rezultatul relațiilor excelente dintre SUA și Ungaria, faptul că au loc întâlniri personale din când în când”, a confirmat ministrul de Externe maghiar Peter Szijjarto în cadrul unui podcast, fără a oferi detalii suplimentare despre programul exact al vizitei.

„Un lider cu adevărat puternic și influent”

Viktor Orban a fost mereu un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump și se află într-un conflict constant cu Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce priveşte politica față de Ucraina.

Vă reamintim că, în ciuda presiunilor Bruxellesului, Viktor Orban a menținut relații cordiale cu Moscova, recent uzând de dreptul de veto pentru a bloca un împrumut vital pentru Kiev și declarând că Ungaria nu va susţine  aderarea Ucrainei la UE.

În timp ce liderii europeni sunt tot mai nemulţumiţi, Donald Trump l-a lăudat public pe Viktor Orban, pe care l-a catalogat drept „un lider cu adevărat puternic și influent” pe rețelele sociale şi numeroși republicani americani consideră că acesta reprezintă un model pentru politicile dure în materie de imigrație și pentru promovarea valorilor conservatoare creștine.

Alegerile din 12 aprilie nu sunt doar o confruntare electorală, ci un test major pentru viitorul politic al Ungariei, pentru influența lui Viktor Orban în regiune și pentru relațiile internaționale, inclusiv legătura strategică cu Statele Unite, vizita lui JD Vance subliniind cât de mare este miză pentru premierul ungar, aflat într-un moment de vulnerabilitate fără precedent după mai bine de un deceniu și jumătate la putere.

