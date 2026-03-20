search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Viktor Orban susține că Ungaria a „câștigat prima bătălie”. Ce condiție a pus ca Ucraina să primească bani de la UE

0
0
Publicat:

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, 20 martie, că țara sa a „câștigat prima bătălie”, insistând la summitul Uniunii Europene că dacă Ucraina nu asigură tranzitul țițeiului din Rusia nu va primi bani, transmite MTI.

Viktor Orban, premierul Ungariei FOTO: Profimedia
La o întâlnire cu presa la Casa Ungariei din Bruxelles, el a descris cum a fost expus la intimidări, atacuri și încercări de ”dezmembrare”, dar a rezistat: dacă nu e petrol (pentru Ungaria), nu sunt bani” (pentru Ucraina) și a insistat că Budapesta va continua să se opună unui credit european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Următoarea bătălie va fi pe 12 aprilie, la alegerile parlamentare din Ungaria, a spus Orban, potrivit Agerpres.

El a apreciat că liderii europeni nu l-au ”înfășurat într-un covor” și nu l-au ”făcut pierdut” doar din cauza speranței lor că UE va ”rezista într-un picior puținul timp rămas” până la o înfrângere în alegeri a partidului său naționalist, Fidesz, urmată de venirea la putere a unui guvern ”pro-Ucraina, pro-Bruxelles”, care ”să facă ce îi cer ei”.

Tot în legătură cu relațiile Ungariei cu UE, ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a făcut vineri, la Budapesta, o paralelă între ”iritarea” fostei șefe a guvernului Germaniei, Angela Merkel, față de poziția din 2015 a Ungariei referitor la imigrație și indignarea din prezent a actualului cancelar german, Friedrich Merz, legată de Ucraina.

El a apreciat că ungurii au avut dreptate să reziste presiunii în urmă cu un deceniu.

”Aparent, cancelarul german este încă foarte iritat și încă ne amenință”, a declarat Szijjarto conform unui comunicat al ministerului pe care îl conduce.

Deși au acumulat o presiune uriașă pe premierul nostru ieri, la Bruxelles, nu au reușit să obțină sprijinul nostru pentru împrumutul de război de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, deoarece Ucraina - în consens cu Berlinul și Bruxellesul - încă ne oprește petrolul”.

Ca și prim-ministrul, șeful diplomației ungare a reafirmat că ”atâta vreme cât Ucraina continuă să ne stranguleze aprovizionarea cu petrol, nu vom ceda în legătură cu creditul de 90 de miliarde de euro”, ceea ce ”este clar pentru toți, și niciun acces de furie german și nicio amenințare a cancelarului german nu vor schimba asta”.

El și-a reamintit că în timpul crizei migrației din 2015, Merkel era la fel de ”vânătă de furie” și ”făcea presiuni asupra Ungariei să accepte imigranți ilegali”, dar ”noi am construit un gard și nu am primit nici măcar unul”.

Acum ”este suficient să treci prin marile orașe germane după căderea nopții ca să vezi că ungurii au avut dreptate”, a afirmat Szijjarto.

”În prezent, exact ca atunci, presiunea este imensă. Cancelarul german fierbe. Dar noi rămânem fermi și se va vedea din nou că avem dreptate”.

”Războiul din Ucraina nu este războiul nostru, nu este responsabilitatea noastră și nu avem nimic de-a face cu el. Și nu ne amestecăm în el, oricât de iritat ar fi cancelarul german”, a insistat Szijjarto. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani. Povestea unei legende și lucruri mai puțin cunoscute despre renumitul actor
gandul.ro
image
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
fanatik.ro
image
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
libertatea.ro
image
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
cancan.ro
image
Chuck Norris a murit. Cele mai tari glume despre el: Actorul nu purta ceas. El decidea cât era ora
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
prosport.ro
image
Cel mai dăunător tip de mezel. Este „plăcerea vinovată” a românilor, avertizează Vlad Ciurea
playtech.ro
image
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Din ce cauză s-a stins actorul american
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
A murit Chuck Norris. Vedeta filmelor de acțiune avea 86 de ani
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?