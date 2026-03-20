Video „Ești ca Trump”: Chuck Norris l-a comparat pe Viktor Orban cu liderul SUA. Omagiul adus de premierul ungar după moartea actorului

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, i-a adus un omagiu actorului Chuck Norris, care a murit la vârsta de 86 de ani, publicând mesajul „Adio, prietene” alături de imagini dintr-o întâlnire în care actorul american l-a comparat cu Donald Trump.

Materialul video, filmat în noiembrie 2018 la Budapesta, surprinde momentul în care Norris a fost invitat de Orbán să viziteze o unitate antiteroristă din Ungaria.

În înregistrare, premierul maghiar îi spune actorului că „este practic un luptător de stradă, nu provin din elită”.

În cadrul vizitei, Orban i-a prezentat unitatea specială ca fiind „cei mai duri”, iar demonstrațiile oferite de aceștia au fost apreciate de actorul american, scrie Politico.

„Am văzut antrenamente peste tot în lume, iar aceasta este cea mai bună demonstrație pe care am văzut-o”, a spus Chuck Norris.

Tot în acea discuție, Orban a făcut referire la percepția publică asupra sa, afirmând: „90% dintre comentariile despre mine sunt negative… liberalii mă urăsc”.

Norris a intervenit și l-a comparat cu președintele american Donald Trump: „Ești ca Trump”, i-a spus actorul.

„Puțin mai mult decât atât!”, a răspuns Orban.

Chuck Norris, cunoscut pentru cariera sa în arte marțiale și rolurile din filme precum „The Delta Force” și serialul „Walker, Texas Ranger”, a fost și o figură publică apropiată de zona conservatoare din SUA. El l-a susținut pe Donald Trump în campania electorală din 2016 și a îndemnat alegătorii „iubitori de libertate” să se mobilizeze.

Actorul american Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani, în urma unei urgențe medicale survenite în Hawaii.

„Cu inimile îndurerate, familia noastră anunță trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși dorim să păstrăm circumstanțele în privat, vă asigurăm că a fost înconjurat de familie și a plecat în pace”, se arată în mesajul transmis de familie.