search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Opoziția din Ungaria mizează pe lideri din mediul de afaceri pentru a slăbi controlul lui Viktor Orbán

0
0
Publicat:

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, intenționează să recruteze executivi de top din mediul de afaceri pentru a forma viitorul guvern, în cazul unei victorii la alegerile din 12 aprilie.

Péter Magyar, liderul opozitiei maghiare/FOTO:AFP
Strategia sa pornește de la ideea că experiența managerială a acestora ar putea facilita deblocarea fondurilor europene și reducerea influenței consolidate de premierul Viktor Orbán asupra instituțiilor statului.

Avantaj în sondaje, dar provocări majore

Sondajele de opinie îl plasează pe Péter Magyar cu aproximativ 10 puncte procentuale înaintea lui Viktor Orbán.

Cu toate acestea, chiar și în cazul unei victorii, noul guvern s-ar confrunta cu dificultăți în demontarea rețelelor de influență construite de partidul de guvernământ, Fidesz, în sistemul judiciar, mass-media și companiile de stat.

Promisiunea unei „schimbări reale de regim”

Partidul Tisza, condus de Magyar, promite o transformare profundă a sistemului politic, pe care îl descrie ca fiind dominat de rețele de interese apropiate guvernului.

Vicepreședintele formațiunii, Zoltán Tarr, afirmă că prioritatea este recrutarea unor „manageri competenți”, capabili să implementeze reforme structurale.

El a subliniat că alegerea unor persoane din mediul corporativ, în locul politicienilor tradiționali, reduce riscul ca viitorii miniștri să fie afectați de legături anterioare cu administrația actuală.

Relația cu Uniunea Europeană

Un obiectiv central al opoziției este reluarea accesului la fondurile europene blocate.

Tarr a sugerat că negocierile cu Ursula von der Leyen și instituțiile de la Bruxelles vor fi abordate într-o manieră pragmatică, similară relațiilor din mediul de afaceri, bazate pe încredere reciprocă și respectarea angajamentelor.

Propuneri pentru viitorul guvern

Până în prezent, au fost confirmate câteva nume pentru un posibil cabinet:

-Anita Orbán – propusă pentru funcția de ministru de externe

-István Kapitány – pentru portofoliul energiei

-András Kármán – pentru finanțe și buget

-Szabolcs Bóna – pentru agricultură

-Zsolt Hegedus – pentru sănătate

Rețele complexe de influență

Un exemplu al structurii complexe de control asupra economiei este MOL Group, principala companie energetică a țării.

Aceasta este parțial deținută de Mathias Corvinus Collegium, o instituție apropiată de cercurile politice ale guvernului.

Reprezentanții opoziției afirmă că există planuri pentru reformarea acestor structuri, deși recunosc că modificarea proprietății ar putea fi dificilă fără o majoritate parlamentară extinsă.

Obstacolul majorității constituționale

Multe dintre reformele propuse necesită o majoritate de două treimi în parlament — un prag dificil de atins.

Potrivit Miklós Ligeti de la Transparency International Hungary, instituții-cheie precum Curtea Constituțională, procurorul general sau autoritățile de reglementare sunt în prezent influențate de aliați ai guvernului.

Aceste structuri ar putea limita capacitatea unui nou executiv de a implementa reforme.

Două scenarii de guvernare

Opoziția susține că se pregătește pentru ambele scenarii:

-o majoritate simplă

-sau o majoritate constituțională

În cazul obținerii unei majorități de două treimi, partidul Tisza intenționează să deschidă o dezbatere privind revizuirea Constituției adoptate în 2011 sub conducerea lui Viktor Orbán.

Alegerile din Ungaria ar putea marca un moment decisiv pentru direcția politică a țării.

Deși opoziția conduce în sondaje, capacitatea sa de a implementa schimbări va depinde nu doar de rezultatul votului, ci și de arhitectura instituțională consolidată în ultimul deceniu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

