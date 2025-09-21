search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Televiziunea de stat rusă sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea lui Charlie Kirk

0
0
Publicat:

Un talk-show difuzat la televiziunea de stat din Rusia a lansat o teorie șocantă, insinuând că președintele Donald Trump ar putea avea legătură cu asasinarea activistului conservator Charlie Kirk în Utah.

Rusia sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea activistului Charlie Kirk FOTO: Profimedia
Rusia sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea activistului Charlie Kirk FOTO: Profimedia

În cadrul unei emisiuni politice, prezentatorul și invitații săi au discutat despre posibilele consecințe politice ale crimei. Dezbaterea s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump ar putea folosi uciderea lui Kirk „în interesul său”.

Unul dintre invitați a mers și mai departe, afirmând: „Poate Trump l-a omorât”. Prezentatorul i-a răspuns: „Voi continua să cred asta”. Declarațiile au fost urmate de o discuție plină de speculații și teorii conspiraționiste, tipice pentru talk-show-urile difuzate de televiziunea controlată de Kremlin.

În cele din urmă, ideea a fost respinsă, dar emisiunea a reflectat stilul provocator prin care presa rusă promovează frecvent narațiuni antioccidentale și, din ce în ce mai des, anti-Trump, relatează Newsweek.  

Contextul crimei și reacțiile din SUA

Charlie Kirk, cunoscut activist conservator, a fost ucis în Utah, iar cazul a adâncit diviziunile politice din Statele Unite. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Washington, Utah, a fost acuzat de crimă cu premeditare.

După asasinat, Donald Trump a acuzat „stânga radicală”, încercând să plaseze responsabilitatea pe adversarii săi politici. Crima a scos la iveală încă o dată polarizarea puternică din societatea americană.

Retorica televiziunii ruse

Deși emisiunile de acest tip nu reprezintă oficial poziția Kremlinului, comentariile invitaților arată modul în care presa rusă percepe și exploatează tensiunile din Statele Unite. În viziunea acestora, destabilizarea scenei politice americane reprezintă un avantaj pentru Rusia.

Nu este pentru prima dată când televiziunea de stat rusă lansează atacuri la adresa lui Trump și a susținătorilor săi. În februarie 2024, prezentatorul Andrei Norkin și invitații săi i-au ironizat pe votanții președintelui, numindu-i „țărani”, „oameni primitivi” și „nu prea deștepți”. Mai târziu, în octombrie 2024, jurnalista Olga Skabeieva a pus la îndoială sănătatea mentală a lui Trump, afirmând că este „inapt din cauza vârstei înaintate”.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Momentul în care un șofer congolez dărâmă refugiul de tramvai și se oprește într-o casă de pariuri, în Chitila
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Ce pensie primești dacă ai muncit în străinătate și cum se calculează vechimea
playtech.ro
image
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Și-a pus tatăl să o scoată din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns să trăiască, după moartea lui
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Care sunt cele patru zodii ce atrag iubirea în octombrie 2025
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?