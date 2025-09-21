Televiziunea de stat rusă sugerează că Trump ar fi implicat în uciderea lui Charlie Kirk

Un talk-show difuzat la televiziunea de stat din Rusia a lansat o teorie șocantă, insinuând că președintele Donald Trump ar putea avea legătură cu asasinarea activistului conservator Charlie Kirk în Utah.

În cadrul unei emisiuni politice, prezentatorul și invitații săi au discutat despre posibilele consecințe politice ale crimei. Dezbaterea s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump ar putea folosi uciderea lui Kirk „în interesul său”.

Unul dintre invitați a mers și mai departe, afirmând: „Poate Trump l-a omorât”. Prezentatorul i-a răspuns: „Voi continua să cred asta”. Declarațiile au fost urmate de o discuție plină de speculații și teorii conspiraționiste, tipice pentru talk-show-urile difuzate de televiziunea controlată de Kremlin.

În cele din urmă, ideea a fost respinsă, dar emisiunea a reflectat stilul provocator prin care presa rusă promovează frecvent narațiuni antioccidentale și, din ce în ce mai des, anti-Trump, relatează Newsweek.

Contextul crimei și reacțiile din SUA

Charlie Kirk, cunoscut activist conservator, a fost ucis în Utah, iar cazul a adâncit diviziunile politice din Statele Unite. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Washington, Utah, a fost acuzat de crimă cu premeditare.

După asasinat, Donald Trump a acuzat „stânga radicală”, încercând să plaseze responsabilitatea pe adversarii săi politici. Crima a scos la iveală încă o dată polarizarea puternică din societatea americană.

Retorica televiziunii ruse

Deși emisiunile de acest tip nu reprezintă oficial poziția Kremlinului, comentariile invitaților arată modul în care presa rusă percepe și exploatează tensiunile din Statele Unite. În viziunea acestora, destabilizarea scenei politice americane reprezintă un avantaj pentru Rusia.

Nu este pentru prima dată când televiziunea de stat rusă lansează atacuri la adresa lui Trump și a susținătorilor săi. În februarie 2024, prezentatorul Andrei Norkin și invitații săi i-au ironizat pe votanții președintelui, numindu-i „țărani”, „oameni primitivi” și „nu prea deștepți”. Mai târziu, în octombrie 2024, jurnalista Olga Skabeieva a pus la îndoială sănătatea mentală a lui Trump, afirmând că este „inapt din cauza vârstei înaintate”.