Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește - Analiză

Vladimir Putin ar putea considera că a obținut un succes semnificativ în fața Occidentului, mai ales al Statelor Unite, în războiul din Ucraina, scrie analistul Max Hastings de la Bloomberg.

„Loviturile sale au erodat nu doar rezistența fizică a Ucrainei, ci și forța sa morală”, subliniază acesta. Potrivit lui Hastings, în acest moment, mulți sunt dispuși să accepte că, pentru a ajunge la un acord de pace, Ucraina va trebui să facă sacrificii, ceea ce este în mod evident nedrept, având în vedere că Rusia nu are niciun drept asupra unui singur milimetru din teritoriul ucrainean.

Totuși, acest lucru face parte din realitatea cu care se confruntă lumea astăzi, iar succesul în rezolvarea crizei depinde de identificarea unor „măsuri suficient de puternice” pentru a forța Kremlinul să accepte condiții acceptabile pe termen lung, inclusiv ridicarea sancțiunilor economice occidentale. „Este o sarcină extrem de dificilă”, concluzionează expertul.

Speranțe și deziluzii după summit-ul de la Alaska

După întâlnirea de la începutul lunii august de la Anchorage, Alaska, unde oficiali americani și europeni au discutat despre o posibilă soluție la conflictul din Ucraina, Steve Witkoff, reprezentantul special al lui Donald Trump, a declarat că discuțiile cu Putin au reprezentat un „progres epic”. Conform acestuia, Rusia a fost de acord să adopte un lege care să-i interzică extinderea teritorială în Ucraina după un eventual acord de pace. „Un pas important”, a spus Witkoff. Însă majoritatea celor care au analizat declarațiile sale au considerat că acestea reflectă mai mult o abordare idealistă și nu o viziune realistă asupra crizei.

Pe măsură ce timpul trecea, din ce în ce mai mulți ucraineni au ajuns la concluzia că promisiunile Occidentului despre „zone de siguranță” sau garanțiile americane sunt mai mult vorbe goale. În mod evident, Trump pare mai interesat de posibilitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace decât de a împiedica realitatea adâncirii războiului în Ucraina.

Pentru Putin, ideea „Rusiei mari” prevalează

„Ce rămâne neschimbat în această tragedie ucraineană este voința neclintită a lui Putin, care este dispus să calce peste cadavre pentru a-și impune viziunea unei «Mari Rusii»”, continuă Hastings. Preocupările economice sau posibilele colapsuri financiare nu îl tulbură deloc pe liderul de la Kremlin. În schimb, el pare să considere că posibilele pierderi economice nu reprezintă decât un preț mic pentru o cauză pe care o vede ca fiind inevitabilă.

Chiar și în fața prognozelor pesimiste din 2022, care indicau un posibil colaps al economiei rusești, Putin nu pare să își modifice cursul. Din contră, continuă să propage ideea unei Rusii puternice, aflate în fața unui Occident din ce în ce mai divizat și nesigur.

Mizele politice și strategia SUA

După summit-ul de la Alaska, s-a vorbit mult despre pașii făcuți de Donald Trump în cadrul discuțiilor. Chiar dacă oficialii europeni subliniau realizările sale, adevărul este că, în spatele acestor „progrese”, SUA și Europa sunt departe de a avea un consens real. Trump, de exemplu, a preferat să apese asupra președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, evitând să aplice presiuni semnificative asupra lui Putin. În acest sens, politica americană sub conducerea actuală pare să adopte o abordare mai mult tranzacțională, cu scopul de a obține o fărâmă de succes mediatic, nu o soluție de durată.

În plus, în ciuda afirmațiilor optimiste ale unor oficiali occidentali, livrările de armament american către Ucraina au scăzut considerabil, iar sprijinul financiar din partea Washingtonului a fost, de fapt, transferat pe umerii europenilor. Toate aceste elemente au avut ca rezultat o percepție globală că voința Americii este slabă și că interesele europene sunt, de fapt, lăsate pe „planul secund”.

Puțini ucraineni cred discuțiile occidentale despre „zonele de siguranță” sau garanțiile americane. Ei înțeleg că Trump este mai preocupat de câștigarea Premiului Nobel pentru Pace anul acesta decât de oprirea definitivă a lui Putin și că promisiunile sale nu pot fi de încredere.

„În schimb, ceea ce rămâne neschimbat în tragedia Ucrainei este voința de neclintit a lui Putin, care este gata să meargă peste munți de cadavre de dragul ideii sale despre o «Rusie mai mare». Nici previziunile din 2022 despre posibila prăbușire a economiei rusești nu-l deranjează”, adaugă editorialistul.

Au trecut două săptămâni de la întâlnirea de la Washington, unde președintele SUA a discutat cu liderii europeni, dar pacea este încă departe de a fi sigură, în ciuda declarațiilor optimiste ale unor aliați occidentali. Aceștia consideră o realizare faptul că Trump a rămas în proces: nu a provocat un scandal, așa cum se temeau mulți, și nu s-a predat lui Putin, deși a acceptat concesii care depășesc cu mult limitele diplomației.

Liderii europeni mențin aparența că sunt sincronizați. În realitate, aliații se destramă pentru că Trump continuă să-l creadă pe Putin. Puțini împărtășesc această convingere. Ei cred că va fi nevoie de mult mai multe daune decât poate face America pentru a convinge Rusia să accepte termenii.

„Președintele SUA și anturajul său par să înțeleagă prea puțin principiile diplomației - și cu atât mai puțin pe cele ale autocraților. Acționează ca niște oameni de afaceri care îi împiedică pe oficialii americani experimentați și informați să intre în afaceri cu puterile străine”, argumentează Hastings.

Aceștia își propun să ajungă la un acord în câteva zile pentru a ajunge în știrile din SUA, în timp ce discuțiile serioase pentru a pune capăt războiului durează luni, dacă nu chiar ani, deoarece diplomații negociază între ei înainte de întâlnirea liderilor.

„Putin, la fel ca președintele chinez Xi Jinping și liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, rareori, aproape niciodată, încheie acorduri. Astfel de lideri își stabilesc pozițiile și apoi este greu de convins să se retragă. În războiul tarifar, Trump a reușit să-și intimideze aliații fără a se confrunta cu represalii. Cu toate acestea, China nu și-a schimbat pozițiile de bază și nu dă niciun semn că intenționează să o facă”, consideră editorialistul.

Putin a ajuns la concluzia că voința Americii este slabă, iar capacitățile militare ale Europei sunt extrem de limitate

Putin ar putea accepta un acord privind Ucraina în schimbul ridicării sancțiunilor, dar insistă asupra unor termeni pe care niciun președinte american responsabil nu i-ar accepta. Liderul rus este convins de propria superioritate și, prin urmare, nu vede nevoia să facă concesii serioase. Trump a exclus deja aderarea Ucrainei la NATO, dar Putin consideră, de asemenea, inacceptabilă integrarea acesteia în UE și orice prezență militară occidentală în țară.

Cel mai rău lucru legat de situația de după summitul din Alaska este că Trump pare gata să continue să pună presiune pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, evitând în același timp orice presiune reală asupra lui Putin. Anturajul lui Trump neagă acest lucru, invocând taxa de 50% impusă Indiei pentru cumpărarea de petrol rusesc. În același timp, livrările de arme americane către Ucraina au scăzut drastic, iar Washingtonul și-a mutat efectiv sprijinul financiar către europeni.

„Observând toate acestea, Putin ajunge la concluzia că voința Americii este slabă, iar capacitățile militare ale Europei sunt extrem de limitate. Trump, pe de altă parte, urmărește doar un armistițiu temporar care i-ar oferi șansa de a-și realiza visul de a primi Premiul Nobel pentru Pace - un subiect pe care l-ar fi ridicat în repetate rânduri în conversațiile cu liderii aliați de la Washington, susținând în același timp campania dură a Israelului împotriva palestinienilor”, adaugă editorialistul.

După decenii în care principala provocare pentru țările NATO în timpul Războiului Rece a fost să limiteze periculoasa URSS, problema actuală este instabilitatea Statelor Unite. Liderii europeni încearcă să folosească lingușirea pentru a-l împiedica pe Trump să ia măsuri drastice și pentru a permite Ucrainei să-și continue rezistența.

Dificultatea cheie constă în proximitatea geografică a Rusiei față de Ucraina, în timp ce țările occidentale sunt la distanță. În ciuda încercărilor lui Trump de a negocia, Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv Statelor Unite, a concluzionat Hastings.