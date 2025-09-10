search
Video Un colaborator apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat la un eveniment public. Suspectul a fost arestat

Publicat:
Ultima actualizare:

Unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.

Charlie Kirk a fost împușcat. FOTO: X/captură video
Charlie Kirk a fost împușcat. FOTO: X/captură video

UPDATE 22.50 Charlie Kirk este în stare critică

Un oficial al forțelor de ordine, informat cu privire la împușcături, a declarat pentru Associated Press că Charlie Kirk este sub tratament și se află în stare critică. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute public această chestiune.

Cine este Charlie Kirk

Charles James Kirk s-a născut pe 14 octombrie 1993. Este un activist politic american de dreapta, autor și personalitate media. El a cofondat Turning Point USA (TPUSA) în 2012, organizație pentru care este director executiv. De asemenea, este director executiv (CEO) al Turning Point Action, Turning Point Academy și Turning Point Faith, președinte al Turning Point Endowment și membru al Council for National Policy.

În 2019, a fondat Turning Point Action, iar ulterior a creat Turning Point Faith, cu scopul de a mobiliza comunitățile religioase pe teme conservatoare.

Charlie Kirk, activist politic american de dreapta. FOTO: Facebook/Charlie Kirk
Charlie Kirk, activist politic american de dreapta. FOTO: Facebook/Charlie Kirk

Kirk este și gazda emisiunii The Charlie Kirk Show, un program de radio conservator. El a promovat în mod deschis cauze conservatoare și aliniate cu Donald Trump, a răspândit informații controversate despre COVID-19, s-a pronunțat împotriva teoriei critice a rasei și a negat consensul științific privind schimbările climatice.

UPDATE 22.40 Doi reporteri de la Deseret News descriu scena împușcării lui Charlie Kirk

La doar câteva minute după ce Kirk a început să vorbească, unul dintre reporteri a spus că a auzit un foc de armă și „apoi l-a văzut pe Charlie prăbușindu-se”, a declarat pentru CNN. „Gâtul lui s-a întors într-o parte și am văzut imediat sânge. Părea că a ieșit foarte mult sânge din gâtul lui imediat”

Celălalt jurnalist a descris atmosfera de la eveniment înainte de împușcătură ca fiind „foarte veselă, entuziastă”. Studenții prezenți erau „entuziaști să fie înconjurați de alți conservatori”, a adăugat ea.

UPDATE 22.25 Suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk a fost arestat, potrivit universității din Utah  

Un suspect se află în arest, a declarat universitatea într-un comunicat. Kirk a fost invitat de un grup de studenți și ținea un discurs în jurul orei 13:00 când s-a tras un foc de armă dintr-o clădire a campusului situată la aproximativ 200 de metri de Kirk.

Reprezentanții universității spun că cred că acesta a fost lovit de un glonț.

Știrea inițială

Deocamdată, nu este clară gravitatea rănilor sale, potrivit CNN. Imaginile cu incidentul armat au apărut la scurt timp pe rețelele de socializare.  

Președintele Donald Trump face apel la rugăciuni pentru activistul conservator.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!”, a scris Trump pe Truth Social.

Și vicepreședintele JD Vance face apel la rugăciuni după ce activistul a fost împușcat.

„Rugați-vă pentru Charlie Kirk, un om cu adevărat bun și un tată tânăr”, a scris Vance pe X.

Vance, alături de președintele Donald Trump, este apropiat de fondatorul Turning Point USA și aliatul principal al administrației.

Kirk a fost văzut frecvent la Casa Albă în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Senatorul republican de Utah, Mike Lee, a anunțat că urmărește situația „îndeaproape” și a făcut apel la rugăciuni pentru Kirk și studenții prezenți la eveniment. „Vă rog să vi se alăturați rugăciunilor pentru Charlie Kirk și pentru studenții adunați acolo”, a scris acesta pe platforma X.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția „monitorizează îndeaproape” rapoartele privind incidentul și a precizat că agenții se vor afla rapid la fața locului pentru a sprijini ancheta.

La rândul său, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a spus că este informat în permanență de forțele de ordine și a transmis un mesaj ferm: „Cei responsabili vor fi trași la răspundere pe deplin. Americanii de toate orientările politice trebuie să se unească în condamnarea acestui act.”

SUA

