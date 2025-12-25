Cum să transformi verdețurile în exces într-un sos spectaculos, delicios cu orice pește, carne sau legume

Salsa verde este un sos spectaculos care poate fi făcut cu orice ocazie, iar Crăciunul nu face excepție. Acest sos vibrant este extrem de versatil și se poate prepara din câteva ingrediente de bază și niște verdețuri.

De obicei se face cu pătrunjel, usturoi, capere, fileuri de anșoa, ulei de măsline și oțet, dar atâta timp cât rezultatul final e verde și cremos, eu sunt de regulă mai mult decât mulțumită. Taie mărunt orice verdețuri ai la îndemână rozmarin, salvie și verbină de lămâie.

Sosul verde este o rețetă flexibilă și iertătoare, fiind o modalitate excelentă de a folosi verdețurile sau frunzele verzi în exces, împreună cu tulpinile lor. Este delicios cu aproape orice friptură simplă, pește la grătar sau prăjit, legume sau carne și ridică orice masă aproape fără efort. Tăierea de mână a verdețurilor oferă o textură mult mai plăcută decât folosirea unui blender. Dacă totuși folosești blenderul, pulsează toate ingredientele odată, dar asigură-te că verdețurile sunt tocate mai întâi în bucăți de maximum 1 cm, scrie The Guardian.

Salsa verde devine și mai bună după ce a stat puțin, pentru că acidul are timp să descompună verdețurile, iar aromele să se combine armonios. Ideal este să pregătești sosul cu o zi înainte sau dis-de-dimineață în ziua servirii.

Ingredientele de care ai nevoie

100 g verdețuri proaspete de sezon, frunze și tulpini moi; elimină tulpinile foarte lemnoase

1 cățel mic de usturoi, curățat, sau 1 lingură ceapă tocată mărunt

1 praf de sare grunjoasă

1 lingură capere, tocate mărunt (opțional)

2 fileuri de anșoa (opțional)

3 linguri pâine uscată (opțional)

1½ linguri oțet (alb, de vin roșu sau de mere)

1 linguriță muștar (opțional)

50–100 ml ulei de măsline extra-virgin

Adună toate verdețurile într-un mănunchi și toacă-le mărunt de la tulpină până la frunză. Toacă-le încrucișat până când totul este uniform.

Cum obții un sos mai gros

Dacă vrei un sos mai gros, taie pâinea uscată în cuburi mici, amestec-o cu oțetul sau zeama de lămâie și las-o să se înmoaie.

Într-un mojar, zdrobește usturoiul și sarea grunjoasă împreună cu caperele și fileurile de anșoa, dacă le folosești. Când se transformă într-o pastă, adaugă verdețurile tocate și zdrobește din nou 30 de secunde, pentru a le descompune. Adaugă pâinea uscată, dacă folosești; dacă nu, adaugă acum lingura și jumătate de oțet sau zeamă de lămâie. Amestecă muștarul, dacă folosești, apoi finalizează cu suficient ulei de măsline extra-virgin până obții consistența dorită.

Potrivește de sare și ajustați aciditatea după gust, apoi păstrează sosul într-un borcan curat și folosește-l în una-două zile.