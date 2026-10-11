Surovikin nu va deveni „Măcelarul din Kiev”. De ce revenirea generalului rus căzut în dizgrație se poate întoarce împotriva lui Putin

Kremlinul l-ar putea aduce înapoi pe generalul Serghei Surovikin, cunoscut sub numele de „Măcelarul din Alep”, pentru a planifica atacuri asupra Kievului, conform relatărilor din presa rusă.

Generalul rus Serghei Surovikin Foto: X

Cu toate acestea, experții militari se îndoiesc că scenariul sirian va funcționa în Ucraina, iar întoarcerea generalului căzut în dizgrație va intensifica atacurile rusești. Publicația Focus a aflat de ce Putin ar putea avea nevoie de Surovikin și de ce actualele tactici rusești ar putea fi mai periculoase decât cele anterioare.

Generalul rus Serghei Surovikin a comandat trupele rusești în Siria, unde avioanele au bombardat orașul Alep, iar în toamna anului 2022 a condus armata rusă în Ucraina, când a început o campanie de atacuri la scară largă asupra sectorului energetic. În acel moment, orașele ucrainene erau cufundate în întuneric.

Analiștii occidentali sugerează că rușii ar putea încerca să repete tacticile folosite în timpul războiului din Siria. Acolo unde armata lui Bashar al-Assad nu a putut învinge rebelii, avioanele rusești și siriene au efectuat atacuri masive asupra orașelor, lovind spitale, școli și zone rezidențiale. Acum se pune întrebarea dacă Kremlinul pregătește un scenariu similar pentru Ucraina, unde armata rusă nu a reușit să cucerească complet regiunea Donețk după cinci ani, iar după operațiunea ucraineană „Vivaldi” a pierdut o parte din pozițiile sale din regiunea Luhansk.

În toamna anului 2026, pe fondul unor noi atacuri rusești, au apărut avertismente cu privire la posibilele planuri ale Kremlinului de a distruge podurile peste Nipru. În decurs de o zi, dronele rusești au lovit podurile de Nord și de Sud din Kiev. Structurile au rezistat atacului, iar suprafața drumului avariată a fost prompt reparată. Cu toate acestea, analiștii occidentali au atras atenția asupra faptului că șapte dintre podurile capitalei ar putea deveni ținte ale atacurilor rusești. Kievul este un important nod de transport, astfel încât întreruperea comunicării dintre malul drept și cel stâng al Niprului ar putea complica serios traficul din oraș, în special funcționarea transportului rutier și feroviar.

Publicația Focus a întrebat experții militari dacă Kremlinul ar putea pregăti cu adevărat o nouă campanie de atacuri masive asupra Kievului, dacă Rusia este capabilă să repete tacticile siriene ale lui Surovikin în Ucraina și cât de reală este amenințarea unor atacuri la scară largă asupra podurilor și a altor infrastructuri critice.

Îi va încredința Putin generalului căzut în dizgrație o nouă campanie de atacuri asupra Ucrainei?

Analistul militar-politic al grupării Rezistența Informațională, Alexander Kovalenko, se îndoiește că posibila întoarcere a lui Serghei Surovikin în Rusia va însemna repunerea sa într-o poziție de comandă înaltă. Potrivit expertului, generalul rămâne pentru Kremlin o persoană a cărei loialitate este pusă la îndoială după revolta grupării Wagner din iunie 2023.

„Surovikin a fost unul dintre rebeli, alături de Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin de la compania militară privată Wagner, care au organizat un marș asupra Moscovei. Și, deși Surovikin s-a schimbat rapid, serviciile speciale rusești știau foarte bine că și el se număra printre rebeli”, declară Kovalenko.

Potrivit analistului, tocmai din cauza acestor circumstanțe, generalul a fost înlăturat din comandă și trimis efectiv în exil, în Africa. Și chiar dacă se întoarce acum în Rusia, asta nu înseamnă că i se va permite din nou să ia decizii militare strategice.

Ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: „Ar fi război”

„A fost trimis în exil departe de Rusia și privat de funcția de comandă. A fost în Africa mult timp și acum se întoarce pur și simplu după ce perioada de exil s-a încheiat. Este puțin probabil să i se acorde încredere și să i se ofere vreo poziție în structura de comandă”, explică expertul.

În același timp, Kovalenko își amintește că în timpul comandamentului lui Surovikin, Rusia a lansat o campanie de atacuri la scară largă asupra forțelor energetice ucrainene. Cu toate acestea, conform evaluării sale, de atunci abordările comandamentului militar rus s-au schimbat semnificativ. Iar tacticile actuale ale Federației Ruse, din păcate, au devenit mult mai complexe și periculoase.

„Surovikin a fost unul dintre ideologii atacurilor pe teritoriul Ucrainei, teroarea energetică. Dar atunci a folosit o metodă destul de primitivă de teroare. Acum comanda este complet diferită, iar teroarea însăși s-a schimbat într-un format calitativ. Dacă înainte acestea erau atacuri mai haotice, nesistematice, acum este un calcul rațional”, notează Kovalenko.

Potrivit analistului, aceste schimbări au devenit deosebit de vizibile la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026. Atacurile rusești, susține el, s-au transformat în operațiuni atent planificate în care sunt calculate atât mijloacele de distrugere, cât și natura atacurilor în sine.

Mai mult, Kovalenko sugerează că, chiar dacă Surovikin va reveni la planificarea atacurilor, acest lucru nu va consolida neapărat capacitățile rusești. În opinia sa, rezultatul ar putea fi opusul.

„Chiar dacă i se vor da astfel de puteri, voi spune mai mult: cel mai probabil, va fi mai bine decât ceea ce este acum. De ce? Pentru că se va deteriora calitatea loviturilor, iar noi vom observa imediat acest lucru. Până acum, din păcate, observăm indicatori complet diferiți față de ruși”, subliniază Kovalenko.

Astfel, potrivit observatorului militar, informațiile despre revenirea lui Surovikin nu oferă încă motive pentru a vorbi despre o schimbare a strategiei rusești sau despre pregătirea unei noi campanii de atacuri sub conducerea sa. Este mult mai important cine plănuiește de fapt atacurile rusești actuale, deoarece, potrivit expertului, eficacitatea acestora pentru comandamentul rus a crescut față de anii precedenți.

Surovikin nu va deveni „Măcelarul Kievului”: de ce Rusia nu va putea repeta scenariul sirian

Expertul militar și șeful programelor de securitate de la Centrul pentru Studii Globale „Strategia XXI”, Pavlo Lakiychuk nu vede niciun motiv pentru a vorbi despre o campanie fundamental nouă de atacuri rusești asupra Ucrainei din cauza posibilei reveniri a lui Serghei Surovikin.

Sfârșitul Rusiei poate veni de unde se așteaptă mai puțin. Generalul Ben Hodges dezvăluie ce aliat l-ar trăda pe Putin

În opinia sa, comparația cu războiul din Siria, unde generalul rus și-a câștigat reputația de „măcelarul din Alep”, nu este în întregime corectă. În primul rând, pentru că puterea aviației ruse în Ucraina este limitată semnificativ de apărarea aeriană.

„Nu va ajunge să fie «măcelarul din Kiev». Pentru că rebelii sirieni nu aveau apărare aeriană și ar fi putut cu ușurință să dea comanda acelor Su-24, Su-34 să lanseze bombe butoi, orice, asupra cartierelor pașnice. Asta nu va funcționa la noi”, explică Lakiychuk.

Expertul subliniază că atacurile sistematice asupra orașelor, infrastructurii energetice și civile din Ucraina nu reprezintă o tactică nouă pentru Kremlin. Rusia o folosește încă de la începutul invaziei la scară largă, iar schimbarea comandanților nu înseamnă o schimbare a scopului strategic al acestor atacuri.

Potrivit expertului, principala întrebare nu este cine va conduce planificarea atacurilor rusești, ci faptul că Kremlinul încearcă constant să spargă liniile de apărare ale Ucrainei de câțiva ani. Iar readucerea lui Surovikin nu este deloc necesară pentru asta.