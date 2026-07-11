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De ce Putin nu vrea să încheie războiul. Explicațiile unui mare finanțist: „Dacă pierde puterea, va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”

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Război în Ucraina
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Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat să încerce să pună capăt războiului din Ucraina deoarece „va pierde puterea”, iar „dacă pierde puterea, atunci va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”, a transmis Sir William Felix Browder.

Sir William Felix Browder/FOTO: EPA-EFE
Sir William Felix Browder/FOTO: EPA-EFE

Sir William Felix Browder, născut în 1964, este un finanțist și activist politic britanic de origine americană. Este director general și cofondator al Hermitage Capital Management, compania care administra Hermitage Fund, cândva cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia.

Invitat la podcastul „World of Trouble”, Sir Bill Browder afirmă că războiul face parte dintr-o încercare disperată a președintelui rus de a se menține la putere, după ce a manipulat timp îndelungat bogățiile țării, scrie The Independent.

„Un trilion de dolari, o mie de miliarde de dolari, au fost furați de Putin și de cei aproximativ o mie de oameni din jurul său de la statul rus. Motivul pentru care oamenii trăiesc prost în Rusia este că acei bani ar fi trebuit cheltuiți pentru școli, spitale, drumuri și servicii publice. În schimb, au fost cheltuiți pe avioane private, iahturi și vile în sudul Franței.

În timp, Putin și-a dat seama că a furat prea mulți bani și că, într-o zi... se va întâmpla ceva, oamenii se vor înfuria foarte repede, se vor organiza foarte rapid și vor mărșălui spre Kremlin.”

„Dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, este terminat”

Finanțistul subliniază că președintele rus își poate elimina adversarii politici, însă, dacă ar face compromisuri în privința Ucrainei, populația ar reacționa cu furie față de pierderile inutile de vieți omenești. Statisticile arată că Rusia a înregistrat peste 1,2 milioane de victime.

„Poate viza oameni și îi poate ucide, încarcera sau deporta, în cazuri individuale. Dar dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, este terminat, iar el înțelege acest lucru”, a continuat Browder.

Browder susține că Putin a declanșat războiul pentru a crea un inamic extern și a-și proteja puterea de propria populație, motiv pentru care conflictul nu se va încheia. El consideră că, pe fondul îndepărtării SUA de NATO, Ucraina ar putea deveni esențială pentru apărarea Europei.

Finanțistul duce de 17 ani o campanie pentru dreptate în cazul avocatului său, Serghei Magnitski, ucis în detenție în Rusia. Au existat mai multe tentative la viața lui Browder, iar puține persoane aflate încă în viață au avut motive atât de personale pentru a-l studia pe Putin.

Legea Magnitski din Statele Unite, inspirată de uciderea lui Magnitski, reprezintă în prezent baza juridică pentru sancțiunile americane țintite individual împotriva unor persoane din Rusia și a oficialilor corupți din întreaga lume.

Bill Browder, înnobilat în 2024 pentru lupta împotriva corupției și spălării banilor, avertizează că Londra continuă să fie un refugiu pentru averile unor lideri corupți.

Browder: „Ucraina va fi Coreea de Sud”

În timp ce atacurile ucrainene afectează infrastructura energetică și economia Rusiei, iar unii oficiali ruși încep să pună sub semnul întrebării războiul, Browder estimează că conflictul va ajunge într-un impas, fără un câștigător clar.

„Îl cunosc destul de bine din propria mea confruntare cu el și știu că nu face niciodată ceea ce ar fi rațional. Întregul său mod de operare este să escaladeze, indiferent de situație.”

El consideră că cel mai bun rezultat probabil este ca Ucraina să impună Rusiei un cost atât de mare pentru război, încât conflictul să se transforme treptat într-un conflict înghețat, similar celui dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

„Nu cred că îl vom vedea vreodată pe Putin semnând un tratat de pace. Nu cred că războiul se va încheia vreodată oficial, dar îmi pot imagina că se va reduce treptat la un nivel scăzut de intensitate, posibil chiar la un front complet liniștit, la fel cum s-a întâmplat între Coreea de Nord și Coreea de Sud.”

„Știți ce se va întâmpla peste 20 de ani”, a adăugat Browder. „Ucraina va fi Coreea de Sud: o economie în plină dezvoltare, democratică și dinamică, iar Rusia va fi Coreea de Nord: izolată de toată lumea... și într-o situație mult, mult mai rea.”

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