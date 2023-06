Soldatul rus premiat că a distrus un tanc Leopard 2 nu știe să fi făcut asta. Rusia, acuzată de manipulare VIDEO

Un soldat rus care a primit aproape 10.000 de lire sterline (un milion de ruble) pentru distrugerea unui tanc donat de țările occidentale Ucrainei a fost prezentat drept erou de mass-media de stat ruse. Doar că, toată povestea este pusă la îndoială.

Kremlinul a promis o recompensă soldaților ruși pentru distrugerea fiecărui tanc german Leopard 2 și pentru distrugerea oricărui echipament militar important furnizat de Occident Ucrainei, scrie The Telegraph.

Ministerul rus al Apărării a publicat marți, 21 iunie, imagini de la un spital militar din afara Moscovei, în care un soldat cu brațul amputat primește o diplomă și un premiu de la un parlamentar rus. Dar același soldat, Andrei Kravtsov, a fost văzut anterior la același spital pe 12 iunie, când Vladimir Putin înmâna premii militare.

„Eroismul” soldatului rus, cusut cu ață albă

La acea vreme (12 iunie n.red.), Kravtsov a spus că și-a pierdut un braț în tranșee în timp ce se afla într-o ofensivă în pădure. Nici președintele, nici soldații nu au făcut nicio mențiune despre tancul german la acea vreme.

Tancurile Leopard au fost observate pentru prima dată în Ucraina la începutul contraofensivei ucrainene la începutul acestei luni și, în ciuda afirmațiilor rusești, cel mai vechi caz verificat în care rușii au scos un tanc german a fost înregistrat nu mai devreme de 8 iunie.

Acest lucru i-ar permite soldatului Kravtsov ca în mai puțin de patru zile să fie evacuat medical din Zaporizhzhia, unde tancul a fost distrus, să aibă o intervenție chirurgicală de amputare, să se recupereze și să ajungă la spital pentru a se întâlni cu Putin, a declarat miercuri instituția media Agentstvo.

Un pacient are nevoie, de obicei, de cel puțin două zile după operația de amputare pentru a fi suficient de bine și a face față unei întâlniri. De asemenea, este foarte puțin probabil ca soldatului să i se permită să se întâlnească cu Putin fără carantina obligatorie de o săptămână.

„Eroul” nu-și amitește să fi distrus tancul

Kravtsov a declarat într-o înregistrare video a Ministerului rus al Apărării: "Nu m-am dus [la război] pentru un milion. Sunt patriot. Îmi iubesc țara."

Mass-media de stat rusă a prezentat marți premiul lui Kravtsov ca fiind subiectul principal de știri.

Cu toate acestea, soldatul susține că nu-și amintește cum a ajuns să distrugă tancul.

"Ne deplasam sub focul artileriei și eram sub un atac cu tancuri", a spus el în comentarii pentru Komsomolskaya Pravda.

"Am luat un lansator de grenade și am tras. A ieșit fum. Am aflat doar la spital că era un leopard german."

Ministerul rus al Apărării a declarat că a făcut până acum plăți de recompensă pentru mai mult de 16.000 de echipamente ucrainene distruse de soldații ruși.