Adevăratul cost al izolării totale: incidentul care i-a făcut pe doi tineri să renunțe la „viața perfectă" din mijlocul naturii

Un cuplu din Statele Unite a încercat să trăiască departe de agitația orașelor, mutându-se în mijlocul naturii din New Mexico. Cei doi au rezistat în sălbăticie doi ani, însă o întâmplare dramatică i-a făcut să se reîntoarcă la viața urbană.

În 2019, cuplul a achiziționat o proprietate izolată, la o oră distanță de Taos, New Mexico. Casa lor se afla pe un teren de peste 160.000 de metri pătrați și era echipată cu panouri solare, un puț propriu și o fosă septică. „Ne doream un loc unde să putem construi ce vrem, să medităm sub soare și să ne inspirăm din natură”, au explicat cei doi.

Frumusețea peisajelor și liniștea zonei rurale i-au convins să înceapă această aventură, considerând că și-au găsit refugiul perfect departe de civilizație.

Două veri de trai idilic în deșert

Timp de doi ani, viața lor în mijlocul naturii a fost aproape perfectă. Diminețile începeau cu aprinderea sobei pe lemne și momente de meditație în fața ferestrelor ce ofereau o priveliște spectaculoasă asupra Munților Stâncoși. „După-amiezile mergeam la plimbare cu câinii noștri și admiram apusurile magnifice”, au povestit pentru Business Insider. Grădina lor le asigura legumele necesare, iar serile erau petrecute în familie, rezolvând puzzle-uri sub lumina lunii.

Totul s-a schimbat în martie 2021, când femeia, aflată în ultima lună de sarcină, a suferit o hemoragie severă după nașterea fiului lor. Deși cel mai apropiat spital era la o oră distanță, drumul cu ambulanța a durat aproape două ore, iar ea a avut nevoie de transfuzii de sânge pentru a supraviețui. „Am realizat cât de vulnerabili eram departe de familie, prieteni și servicii medicale”, au mărturisit cei doi.

Pe lângă riscurile medicale, viața izolată nu mai părea practică pentru creșterea unui copil. Singura altă familie cu copii se afla departe, iar activitățile extracurriculare ar fi implicat drumuri lungi cu mașina. După o analiză atentă, au hotărât să renunțe la traiul în deșert și să se mute înapoi în St. Louis.

Întoarcerea în oraș și o nouă viață de familie

Cuplul a început să caute locuințe în oraș și, în doar două săptămâni, a vizitat 30 de case. Deși locuințele urbane erau mai mici și aveau curți reduse, apropierea de un parc unde copiii se jucau și participau la evenimente locale a cântărit decisiv. „O casă veche de cărămidă ne-a atras atenția. În fiecare vizită, vedeam copii care se jucau pe stradă. Erau peste o duzină! Ne-a crescut inima de bucurie”, au povestit cei doi. În iunie, familia s-a mutat în noua lor locuință.

Astăzi, cei doi trăiesc în oraș, dar încearcă să mențină un stil de viață liniștit, oferindu-i copilului șansa de a socializa și de a participa la activități în parc. Accesul rapid la facilități și la spitale le oferă un sentiment de siguranță și liniște, confirmând că alegerea lor de a reveni la viața urbană a fost cea mai potrivită.