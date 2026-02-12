search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Dosarele Epstein, exploatate de conturi pro-Kremlin. Ucraina, prezentată drept un centru global pentru traficul sexual

Publicat:

Conturi pro-Kremlin de pe rețelele sociale folosesc valul recent de documente publicate în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein pentru a amplifica narațiuni false despre Ucraina și presupusul trafic de copii, arată un raport al Institutului pentru Dialog Strategic (IDS) din Londra, publicat joi și citat de AFP.

Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell. FOTO EPA-EFE
Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell. FOTO EPA-EFE

Epstein

Publicarea, la 30 ianuarie, a milioane de documente din dosarul Epstein - finanțatorul american găsit mort în 2019 în celula sa din New York, unde aștepta procesul pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor - a alimentat o nouă rundă de manipulări online. Printre numele menționate în documente se află numeroase personalități internaționale, fapt exploatat de rețelele pro-ruse pentru a crea asocieri false.

Potrivit IDS, aceste conturi promovează ideea că dosarele ar demonstra că Ucraina ar fi un „centru global al traficului sexual”, relatează Agerpres, care citează AFP.

Unele postări merg și mai departe, susținând că președintele rus Vladimir Putin ar fi încercat să „salveze” copii ucraineni dintr-o rețea legată de Epstein - o afirmație complet nefondată.

O postare recentă pe platforma X, cu peste trei milioane de vizualizări, pretinde că documentele Epstein „confirmă” Vladimir Putin nu ar fi răpit copii ucraineni, ci i-ar fi evacuat pentru a-i proteja de traficul sexual.

În realitate, Curtea Penală Internațională a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele liderului de la Kremlin pentru „deportarea ilegală” a copiilor ucraineni în Rusia. Kievul estimează că aproape 20.000 de minori au fost strămutați forțat de la începutul invaziei.

Potrivit raportului IDS, astfel de afirmații au explodat pe rețelele sociale după publicarea documentelor, generând peste 15.000 de postări pe X în doar două zile. 

Alte conturi pro-Kremlin promovează, de asemenea, ideea că aceste documente dovedesc că Ucraina a fost un centru global pentru traficul sexual.

„Încearcă să umple spaţiul informaţional pentru a vedea dacă prinde" la public  

Deşi nu există dovezi că statul rus se afla în spatele acestor postări, publicarea documentelor legate de afacerea Epstein „serveşte intereselor sale", potrivit uneia dintre autoarele raportului, Liana Sendetska.

„Pur şi simplu încearcă să umple spaţiul informaţional cu toate aceste idei pentru a vedea dacă prinde" la public, afirmă co-autoarea raportului, Olga Tokariuk.  

Rusia

Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
