search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Legea bugetului de stat ajunge în Parlament. Votul final va fi dat joi

0
0
Publicat:

Parlamentul dezbate săptămâna viitoare Proiectul Legii bugetului de stat și Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. Votul final este programat joi, într-o ședință de plen reunit. 

Bugetul de stat ajunge în Parlament FOTO Inquam / George Călin

Guvernul transmite Parlamentului, vineri, pe 13 martie, Proiectul Legii bugetului de stat şi Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. Deputații și senatorii pot depune amendamente până luni, 16 martie, la 13.00. 

Luni, 16 martie, între orele 18:00 - 22:00 vor fi organizate ședinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanțe şi bănci

Marți, 17 martie, de la ora 09:00 la 10:30 sunt organizate dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe şi bănci. Tot marți, 17 martie, de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi organizate dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe şi bănci cu ordonatorii principali de credite și elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. 

Vot final joi

Miercuri și joi, pe 18 și 19 martie, vor fi organizate dezbaterile din plen privind cele două proiecte, urmând ca votul final să aibă loc într-o ședință de plen reunit al Senatului și Camerei Deputaților. 

Bugetul de stat a fost aprobat de Guvern joi seară, după luni de amânări. Social-democrații au anunțat că vor propune modificări în Legislativ.  „Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”.

Potrivit legii, acesta trebuia aprobat încă din noiembrie anul trecut. PSD a amenințat că nu va vota proiectul, în lipsa includerii bugetului necesar măsurilor din pachetul de solidaritate pe care îl propun pentru pensionari și alte categorii vulnerabile. Social-democrații au programat un Consiliu politic Național, duminică, 15 martie, pentru a analiza propunerile privind proiectul de buget. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Revelația sezonului în SuperLiga, subvenții uriașe de la Primărie! Ponderea salariilor în venituri: 95%! Radiografie financiară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?