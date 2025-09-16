Copiii ucraineni răpiți de Rusia, siliți să muncească în fabrici militare. Ce au descoperit cercetătorii de la Yale

Copiii ucraineni răpiți de Rusia au fost puși la muncă în fabrici pentru a produce drone și alte echipamente militare pentru armata rusă, se arată într-un raport recent al laboratorului de cercetare umanitară al Universității Yale, relatează The Telegraph. Potrivit acestui studiu, 210 facilități au fost folosite de Rusia pentru răpirea, deportarea, reeducarea și adoptarea forțată a zeci de mii de copii luați din zonele de război.

Raportul oferă detalii cu privire la opt tipuri de facilități, inclusiv o bază militară, unde acești copii au fost duși în cadrul programului rusesc de adopție și plasament familial forțat.

Președintele rus se confruntă deja cu un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale pentru acuzații legate de deportarea ilegală a copiilor ucraineni, o crimă de război.

La „Centrul pentru copii Change al întregii Rusii”, regiunea Krasnodar, sudul Rusiei, copiii ucraineni au fost obligați să ajute la construirea de drone, detectoare de mine, roboți și încărcătoare rapide pentru puști de asalt.

„Peste 300 de copii din regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijie au fost duși în această unitate din 2022 până în prezent”, se precizează în raportul cercetătorilor de la Yale.

Această tabără se ocupă de cel puțin șase programe diferite pentru copiii din Rusia și Ucraina ocupată.

O parte din ele sunt găzduite de Iunarmia, un grup de tineret militarizat, finanțat de Ministerul rus al Apărării.

În aprilie 2024, „tabăra de inovație și tehnologie” organizată de acest grup a pus copiii să muncească la fabricarea de echipamente destinate utilizării pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Cel puțin un grup de copii din regiunea Lugansk ar fi participat la tabăra în cadrul căreia copiii au creat echipamente pentru armata rusă”, se arată în raportul Universității Yale.

În alte tabere găzduite de Change, copiii au primit instruire în arme de foc și în medicină tactică.

Copiii ucraineni au fost incluși în programe de instruire militară

Imaginile satelitare captate în 16 aprilie 2025 arată semne caracteristice ale unor alinieri în formație.

Copiii ucraineni au urmat, totodată, un program de „reeducare și antrenament militar” la centrul „Tânărul Patriot” din afara Moscovei, deschis în iulie 2023. Acesta se numără printre cele trei locații deținute de departamentul de administrare a proprietăților prezidențiale al Kremlinului.

Într-un raport anterior, Yale a publicat dovezi conform cărora aeronave aparținând departamentului apărării au fost folosite pentru transportul de copii ucraineni răpiți.

„Young Patriot a fost lansat cu scopul explicit de a reeduca copiii din Ucraina și de a-i expune la antrenamente militare”, se arată în cel mai recent raport al Universității Yale.

În primul an de funcționare, tabăra a găzduit cel puțin trei grupuri de copii scoși din regiunea ocupată Lugansk.

„În timp ce se aflau în acest centru, au urmat lecții ce prezintă o perspectivă istorică aliniată celei a statului rus, s-au pregătit pentru testul național standard de aptitudine fizică, au asamblat și dezasamblat arme și au efectuat instruire tehnico-militară, exerciții și pregătire medicală”, se arată în raport.

Se estimează că ultimul grup documentat de copii ucraineni a sosit aici în iulie 2025.

Aceștia au fost împărțiți în „plutoane” și au fost fotografiați purtând echipament tactic, echipament de protecție și mânuind arme.

Aproximativ 40 de facilități au fost folosite de Rusia pentru a îndoctrina copii ucraineni răpiți în scopuri militare.

Majoritatea locurilor sunt deținute de guvernul rus. Dar cercetătorii au descoperit și facilități precum hoteluri private, dar și un lăcaș de cult deținut de Biserica Ortodoxă Rusă.

Victime ale războiului

Potrivit oficialilor ucraineni, există dovezi cu privire la deportarea a aproape 20.000 de copii, însă numărul real ar putea fi mult mai mare, ținând cont că unele zone din Donețk și Lugansk erau controlate de separatiștii pro- ruși înainte de invazia la scară largă din 2022.

„Acest raport cere acțiune. Copiii sunt întotdeauna cele mai vulnerabile victime ale conflictelor armate. Acești copii nu numai că au suferit traume și strămutări, dar au fost victime și ale deportărilor sistemice, adopțiilor ilegale și asimilării forțate”, a reacționat Andri Iermak, șeful cabinetului lui Volodimir Zelenski.

„Este cât se poate de clar că Rusia intenționează să folosească copiii ucraineni drept «armă» împotriva noastră și a Europei în sens larg. Acest raport oferă dovezi irefutabile care contrazic afirmațiile și dezinformarea Rusiei cu privire la modul în care aceasta tratează copiii din Ucraina.”

Mariana Betsa, ministru adjunct de externe al Ucrainei, a reacționat la rândul său: „Nu mai încape îndoială – aceste victime inocente și vulnerabile ale invaziei la scară largă a Rusiei nu doar că au fost luate luate de lângă familiile și de la casele lor, ci au fost silite la reeducare și militarizare.

Suferința copiilor este una dintre cel mai greu de suportat tragedii ale acestui război. De dragul păcii globale, Rusia trebuie să permită întoarcerea acasă a copiilor ucraineni, și abia apoi putem vorbi despre o cale credibilă pentru viitor.”