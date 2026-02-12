800 de drone pe noapte. Ucraina, nevoită să rescrie manualul global al apărării anti-dronă

De trei ani, Ucraina face ceea ce nicio altă țară nu a fost obligată să facă: își apără orașele de sute de drone lansate noapte de noapte. Recordul Rusiei a ajuns deja la 810 aparate într-o singură noapte, iar analiștii avertizează că pragul de 1.000 nu mai pare departe.

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a anunțat, pe 11 februarie, o restructurare a modului în care este organizată apărarea antiaeriană.

„Au loc multe schimbări în funcționarea apărării aeriene. În unele regiuni, modul de lucru al echipelor este complet reconstruit — interceptori, grupuri mobile de foc, întreaga componentă de apărare la scară mică”, a transmis Zelenski.

Declarația a venit după „o discuție îndelungată” cu comandantul-șef, șeful Statului Major și ministrul Apărării. Detaliile sunt puține. Miza, însă, este uriașă.

Iarna dronelor

Campania aeriană a Rusiei provoacă crize energetice repetate într-una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Rata de interceptare a Ucrainei rămâne peste 80%, însă cele câteva zeci de drone și rachete care trec de apărare produc pagube serioase infrastructurii civile.

Problema nu este doar cantitatea, ci și natura atacurilor. Multe dintre dronele de tip Shahed sunt ieftine, iar o parte sunt momeli fabricate din materiale rudimentare. În schimb, interceptarea lor implică uneori avioane de luptă și rachete aer-aer extrem de costisitoare, potrivit euromaidanpress.com.

„Este o metodă risipitoare”, spune Marc DeVore, cercetător militar la Universitatea St Andrews. „Există variante mult mai ieftine pentru a doborî o dronă Shahed decât folosirea unui avion cu rachete sofisticate.”

În plus, prezența aeronavelor proprii în aer limitează uneori capacitatea trupelor de la sol de a deschide focul, din cauza riscului de foc fratricid.

Artă, nu știință

Ucraina are experiență în interceptarea rachetelor și a avioanelor pilotate. Împotriva rachetelor balistice, cu ajutorul sistemelor Patriot furnizate de aliați, procedurile sunt clare.

Dar valurile de drone au schimbat regulile jocului. „Doborârea Shahed-urilor este încă mai mult artă decât știință”, spune Kostiantin Krivolap, fost inginer la Antonov.

Interceptarea începe aproape de linia frontului. Ce scapă de acolo trebuie gestionat printr-un amestec de elicoptere (puține la număr), rachete sol-aer și, mai ales, grupuri mobile de foc.

Grupurile mobile, „câmpul nearat”

Colonelul în rezervă Viktor Kevliuk consideră că aici se află cel mai mare potențial de îmbunătățire. „Câmpul nearat sunt grupurile mobile de foc, care duc greul luptei împotriva dronelor.”

Pe teren se folosesc MANPADS, mitraliere, arme de calibru mic și, tot mai des, drone-interceptor. Specialiștii spun că aceste instrumente funcționează, dar nu sunt exploatate la maximum din cauza instruirii insuficiente sau a unor decizii tactice discutabile.

Unele echipe, deși numite „mobile”, sunt fixate în puncte statice. În plus, recunoașterea rusă ar fi cartografiat pozițiile din jurul marilor orașe, permițând ocolirea lor sau forțarea consumului de muniție prin manevre de diversiune.

Krivolap propune utilizarea avioanelor ușoare echipate cu drone-interceptor, ca soluție rapidă și ieftină. „Interceptorul nu mai pierde energie la decolare, iar de sus vezi toate Shahed-urile”, explică el.

Radarul, resursă rară

Un alt blocaj este accesul la sisteme radar. Ucraina dispune de o rețea diversificată, inclusiv modele RADA, Giraffe sau Poltavka, cu raze între 7 și 50 km. Însă numărul lor este limitat.

„Sunt foarte, foarte puține”, spune Liuba Șipovici, șefa ONG-ului Dignitas. Iar producția și utilizarea sunt strict controlate de serviciile de informații militare, din cauza sensibilității datelor.

Într-un război al secundelor, chiar și o întârziere minimă poate însemna ratarea țintei. Experții vorbesc despre necesitatea „democratizării” detecției și despre utilizarea baloanelor aerostatice pentru extinderea acoperirii radar.

Mai multă autonomie, mai puțină birocrație

Kevliuk descrie actualul sistem drept „o ierarhie verticală rigidă”, în care deciziile sunt centralizate. În era roiurilor de drone, fiecare secundă pierdută reduce capacitatea de reacție.

„Este nevoie de o apărare aeriană centrată pe rețea, în care fiecare sistem să poată acționa autonom, dar conectat la un câmp informațional comun”, spune el.

Cooperarea cu unitățile de război electronic — esențiale în lupta contra UAV-urilor — ar trebui, de asemenea, îmbunătățită.

O problemă de oameni

În mesajul său, Zelenski a subliniat că „oamenii sunt problema-cheie: instruirea și completarea brigăzilor”.

Taras Cimut, veteran și șef al fundației Come Back Alive, avertiza recent că lipsa timpului de pregătire împiedică personalul mobilizat să stăpânească sistemele antiaeriene.

Instruirea mai bună înseamnă nu doar eficiență tehnică, ci și coeziune și motivație. Iar provocarea este uriașă: Ucraina trebuie să integreze rapid un număr mare de sisteme noi, multe dintre ele inovatoare și relativ ieftine.

„Este o provocare fără precedent”, spune DeVore. „Dar partea bună este că există o explozie de soluții creative și accesibile.”

În timp ce Rusia mizează pe cantitate și uzură, Ucraina încearcă să răspundă prin adaptare și flexibilitate. Dacă va reuși, nu doar că își va proteja orașele — dar va rescrie manualul global al apărării anti-dronă.