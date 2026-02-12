Incident suspect în Parlamentul ucrainean: zeci de deputați, afectați de o posibilă toxiinfecție alimentară

Situație fără precedent în Radă (parlamentul ucrainean). Mai mulți deputați ar fi ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a incidentului.

Potrivit șefei serviciului de presă al Parlamentului, Aliona Matveeva, specialiștii sanitar-epidemiologi au început ancheta, intervievează deputații și colectează probe pentru analize de laborator, relatează focus.ua.

„Specialiștii desfășoară discuții pentru a clarifica circumstanțele și lista produselor consumate. Sunt prelevate mostre pentru investigații de laborator”, a declarat aceasta pentru Hromadske.

Una dintre ipotezele analizate este o posibilă infecție cu rotavirus sau o altă infecție intestinală acută. Concluziile finale vor fi anunțate după finalizarea analizelor.

Ședințe suspendate din lipsă de cvorum

Incidentul a avut consecințe directe asupra activității parlamentare. Pe 12 februarie, din cauza numărului insuficient de deputați prezenți, nu s-au putut întruni voturile necesare pentru examinarea ordinii de zi. Săptămâna plenară a fost închisă înainte de termen, iar lucrările au fost suspendate până pe 24 februarie.

Deputatul Iaroslav Jelezniak (formațiunea „Golos”) a explicat că absențele au avut cauze diferite: unii parlamentari se aflau în deplasări oficiale, alții ar fi fost afectați de o toxiinfecție care, potrivit informațiilor preliminare, ar fi avut legătură cu cantina Parlamentului. Acesta a glumit spunând că Legislativul traversează nu o criză politică, ci una „alimentară”.

Informația a fost confirmată și de deputatul Mikola Tișcenko, care a precizat că persoanele afectate au mâncat la cantina obișnuită a Parlamentului, pe care a descris-o drept similară unei cantine clasice din perioada sovietică.

Simptome și ipoteze

Potrivit unor surse media, mai mulți deputați au prezentat simptome precum diaree, vărsături și febră de până la 38 de grade. Alte surse vorbesc despre cel puțin douăzeci de parlamentari afectați.

În spațiul public a fost vehiculată și ipoteza unei posibile infecții contractate anterior, inclusiv varianta rotavirusului, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială.

Incidentul din Radă vine la scurt timp după ce, pe 8 februarie, mai multe persoane din Poltava și din regiunea învecinată au ajuns la spital cu simptome de intoxicație. Inițial s-a vorbit despre o substanță necunoscută, însă ulterior autoritățile au precizat că a fost vorba despre cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, nu despre un fenomen de amploare.

În ceea ce privește situația din Parlament, autoritățile sanitare urmează să stabilească dacă este vorba despre o toxiinfecție alimentară, o infecție virală sau un alt factor declanșator. Până la clarificarea cauzei, activitatea legislativă rămâne parțial blocată.