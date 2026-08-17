Șase civili, uciși într-un atac ucrainean cu rachete în regiunea Belgorod

Şase persoane au fost ucise în urma unui atac ucrainean cu rachete în regiunea rusă Belgorod, aproape de frontieră, au anunţat luni autorităţile locale.

”Şase civili au fost ucişi şi patru răniţi, printre care un copil”, a anunţat guvernatorul regiunii, Aleksandr Şuvaiev, pe aplicaţia de mesagerie Max, precizând că a fost lovită localitatea Koloskovo, situată la circa 15 km de frontieră.

Ucraina şi Rusia îşi intensifică de mai multe luni atacurile reciproce, care se soldează cu un număr tot mai mare de victime civile.

În Rusia, un val de sute de drone a ucis 12 persoane duminică, în timp ce loviturile ruse au făcut şapte morţi în Ucraina.

Campania ucraineană împotriva infrastructurii energetice rusești s-a intensificat în ultimul timp. În ultimele luni, forțele ucrainene au vizat în repetate rânduri rafinării și alte obiective petroliere din Rusia, încercând să afecteze capacitatea Moscovei de a produce și furniza combustibil.

Loviturile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la apariția unor penurii de combustibil în mai multe regiuni ale Rusiei. Autoritățile de la Moscova au susținut însă că principalele probleme de aprovizionare apărute inițial au fost între timp rezolvate.