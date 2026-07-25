Atac ucrainean cu sute de drone în regiunea rusă Belgorod. Victime în Zaporojie și evacuări de urgență la Ekaterinburg

Două persoane au fost ucise în regiunea rusă Belgorod în urma unui atac ucrainean cu drone, în timp ce autoritățile instalate de Rusia în regiunea ucraineană ocupată Zaporojie anunță că alte opt persoane au murit și 14 au fost rănite într-un atac asupra unor așa-numite „tabere turistice” din localitatea Kîrîlivka, situată pe malul Mării Azov.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 328 de drone deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, inclusiv în zona Moscovei, dar și în republicile Bașkiria și Ciuvașia, relatează AFP, citată de News.ro.

Guvernatorul interimar al regiunii Belgorod, Aleksandr Șuvaiev, a anunțat că două persoane și-au pierdut viața în apropierea frontierei cu Ucraina.

În sudul Ucrainei, reprezentantul administrației de ocupație instalate de Moscova în regiunea Zaporojie, Evgheni Belițki, a afirmat că opt persoane, printre care doi copii, au fost ucise într-un atac atribuit forțelor ucrainene asupra unei „tabere turistice” din satul Kîrîlivka. Alte 14 persoane ar fi fost rănite.

Evacuări la un centru logistic Wildberries din Ekaterinburg

La Ekaterinburg, în regiunea Uralilor, compania rusă de comerț online Wildberries a anunțat evacuarea personalului dintr-un centru logistic și suspendarea temporară a activității acestuia.

Compania a precizat că evacuarea a fost realizată la timp și că instalația nu a suferit avarii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că depozite aparținând Wildberries, lovite vineri, ar fi furnizat armatei ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale militare.

Guvernatorul regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, a confirmat că Ekaterinburgul a fost vizat de un atac, însă a precizat că nu au existat victime.

Atacuri intense de ambele părți

Noile incidente au loc la o zi după o serie de atacuri reciproce soldate, potrivit autorităților, cu 15 morți în Ucraina și cinci în Rusia.

Unul dintre atacurile atribuite Ucrainei a vizat o întreprindere din regiunea Kirov, aflată la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova. Kievul a susținut că obiectivul era „una dintre întreprinderile militare-cheie” ale Rusiei.

Sâmbătă, guvernatorul regiunii Kirov, Aleksandr Sokolov, a revizuit bilanțul atacului și a anunțat că numărul victimelor este de cinci, nu șase, după ce un angajat considerat inițial decedat a fost găsit în viață sub dărâmături.

Președintele Kazahstanului, Qasym-Jomart Toqaev, i-a transmis sâmbătă lui Vladimir Putin un apel direct pentru încetarea războiului din Ucraina. În timpul unei întâlniri desfășurate la Omsk, liderul kazah a cerut înghețarea conflictului și reluarea negocierilor de pace.