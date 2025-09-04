Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina. În același timp, cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că a subestimat amenințarea reprezentată de Vladimir Putin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Praga, că Rusia nu are niciun drept să decidă dacă statele occidentale pot trimite trupe în Ucraina, în eventualitatea unor garanții de securitate după un acord de pace.

„De ce să ne intereseze ce crede Rusia despre trupe în Ucraina? Este o țară suverană. Nu este treaba lor să decidă”, a spus Mark Rutte, aflat la Praga. „Rusia nu are nimic de-a face cu asta”.

Rutte a subliniat că doar Ucraina are dreptul să decidă dacă acceptă forțe de garanție pentru securitate pe teritoriul său, ca parte a unui posibil acord de pace: „Dacă Ucraina dorește să aibă forțe de garanție a securității în Ucraina pentru a sprijini un acord de pace, este decizia lor. Nimeni altcineva nu poate hotărî”. El a adăugat că este timpul ca Occidentul „să înceteze să-i dea lui Putin prea multă putere”, relatează The Straits Times.

Coaliția de sprijin pentru Ucraina

Declarațiile lui Rutte vin în contextul discuțiilor purtate de o așa-numită „coaliție de voință”, condusă de Franța și Marea Britanie, care negociază contribuțiile la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Diplomații occidentali spun că aproximativ 30 de state iau în calcul trimiterea unei „forțe de reasigurare”, iar fiecare țară are deja cifre concrete privind trupele pe care le-ar putea oferi.

Țările europene speră că prin prezentarea unui plan clar îl vor convinge pe președintele american Donald Trump să își respecte promisiunea de a oferi sprijin militar american.

Deși Trump a insistat pentru încheierea războiului, Kremlinul continuă să amâne organizarea unor negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Merz: „Ne-am înșelat toți în privința lui Putin”

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a făcut o declarație surprinzătoare într-un interviu pentru revista Paris Match, după o întâlnire la Fort de Brégançon. El a recunoscut că liderii europeni au subestimat pericolul reprezentat de Rusia: „Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin”.

„Este adevărat că, în ceea ce mă privește, am fost mereu sceptic. Dar și eu ar fi trebuit să iau mai rapid măsura amenințării, înainte de 2022, înainte de atacarea Ucrainei. În 2014, când el a invadat Crimeea și poate chiar în 2008, când a atacat Georgia”, a spus Merz, citat de News.ro.

El a subliniat gravitatea situației actuale: „Să ne amintim amploarea istorică a ceea ce se întâmplă: atacând Ucraina, Putin a atacat a doua cea mai mare țară de pe continent ca suprafață!”

Cooperarea cu Macron și independența față de SUA

Merz a atras atenția că europenii se confruntă de ani de zile cu un „regim autoritarist, care nu mai respectă echilibrul” existent anterior.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, cancelarul german a declarat că Europa trebuie „să muncească din greu pentru a deveni mai puternică”, astfel încât să poată trata „de la egal la egal cu americanii”.

Merz a mai spus că este pregătit să coopereze cu președintele francez Emmanuel Macron, pe care l-a numit „prietenul” său, pentru a scoate Europa din „slăbiciunea” și „dependența” față de America lui Trump.