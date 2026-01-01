„A fost ca la Colectiv”. Român martor la tragedia din Elveția: „Am scos peste 80 de persoane din bar. Sunt peste 70 de morți”

Un român stabilit în Elveția, aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, susține că a reușit să salveze peste 80 de persoane și estimează că bilanțul real al tragediei ar putea depăși cifrele comunicate oficial. Incendiul, izbucnit în jurul orei 01:30 ora locală a Elveției (02:30 ora României), în barul Le Constellation, foarte frecventat de turiști, a provocat zeci de victime și a șocat întreaga țară.

Potrivit autorităților elvețiene, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave. O anchetă penală este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incendiului, fiind exclusă, pentru moment, ipoteza unui atac terorist.

„Am văzut cum ieșeau oamenii arși din local”

George se afla în zonă împreună cu familia în momentul exploziei. Acesta a povestit pentru Digi24 clipele dramatice trăite imediat după incident: „În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți.”

Întrebat câți oameni se aflau în interiorul barului, românul a spus: „Enorm de mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit după ce au ieșit afară din local.”

Intervenție dificilă și imagini de coșmar

Forțele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă amploarea dezastrului a îngreunat operațiunile de salvare.

„Foarte, foarte repede au ajuns, numai că situația a fost de așa natură încât nu s-a putut ajunge la fiecare persoană în parte, pentru că a fost un deranj total. Înăuntru este o catastrofă totală, adică totul s-a distrus”, a relatat George.

În fața localului a fost instalat un cort alb, folosit de anchetatori și echipele de intervenție. Motivul este unul dramatic, potrivit martorului: „Acest cort alb este amplasat în fața localului, deoarece sunt încă victime înăuntru care au fost efectiv carbonizate și nu s-au putut dezlipi de pe podea, pentru că tavanul a fost plin cu plastic și, automat, oamenii s-au lipit de acea podea.”

Lipsa ieșirilor de urgență, ca la Colectiv

Românul spune că puțini dintre cei aflați în zonă au avut curajul să intre în clădirea cuprinsă de flăcări.

„Foarte mulți oameni nu au intervenit, deoarece erau foarte speriați de situație, ca un șoc, vă dați seama? Numai că eu, fiind român, sunt un pic mai ager de minte și a trebuit să încerc cumva să ajut ca toată lumea să fie bine”, a declarat el.

Explozia a fost extrem de scurtă, dar devastatoare: „Explozia a fost timp de 20 de secunde, adică a fost o flacără enormă, iar apoi nu a mai fost niciun fel de flacără. Apoi totul s-a transformat într-un fum.”

George compară scenele trăite cu tragedia de la Colectiv: „Exact, exact la fel a fost, ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare ca să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță de incendiu.”

Potrivit acestuia, localul funcționa aparent normal: „Acest restaurant funcționa într-un mod normal, numai că nimeni nu a știut că acest restaurant nu are uși de incendiu.”

Bilanț contestat de martor

În timp ce autoritățile vorbesc despre zeci de morți, românul susține că numărul victimelor ar fi mult mai mare.

„La ora actuală sunt peste 70 de morți. Eu am fost la fața locului, eu am văzut, pentru că am intrat înăuntru, de la începutul traseului până înăuntru, în băi”, a mai spus acesta.

Vizibil afectat, acesta a adăugat: „Este un dezastru. Sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt în viață. Copii mici, părinți...”

Zona a fost izolată, iar răniții au fost transportați la spitale din Elveția și din țările vecine. Președintele Confederației Elvețiene și-a amânat discursul de Anul Nou, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că face demersuri pentru a afla dacă printre victime se află și cetățeni români.