Mesajul președintelui Nicușor Dan după explozia din stațiunea elvețiană unde au murit 40 de persoane

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.

”La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

Aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, au anunțat autoritățile.

Victimele nu au putut fi imediat identificate din cauza arsurilor severe suferite,

Anterior, autoritățile elvețiene estimau „mai multe zeci” de decese, fără a oferi un număr exact. Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului și identificarea victimelor.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Elveția, s-a autosesizat după apariția informațiilor privind explozia din stațiunea de schi Crans-Montana. Autoritățile diplomatice au inițiat demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a obține informații oficiale privind cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate.