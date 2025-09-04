Nicușor Dan participă la reuniunea liderilor europeni, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan va participa joi, 4 septembrie, începând cu ora 11:30, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina, anunță Administrația Prezidențială.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa.

Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Miercuri, președintele Emmanuel Macron a declarat că europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu vede deocamdată „semne” care să arate că Rusia intenţionează să pună capăt invaziei asupra ţării sale, lansată în 2022.