Trump anunță reluarea livrărilor de arme către Ucraina, după o suspendare temporară a ajutorului militar

Statele Unite vor trimite noi arme Ucrainei, la doar o săptămână după ce administrația Trump suspendase unele livrări, invocând îngrijorări legate de stocurile interne de muniție, a anunțat luni, 7 iulie, președintele american.

„Va trebui să trimitem mai multe arme, în principal arme defensive”, a declarat Trump, exprimându-și totodată „nemulţumirea” față de omologul său rus, Vladimir Putin, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Decizia vine după ce Casa Albă a justificat anterior suspendarea livrărilor ca fiind o măsură pentru protejarea intereselor strategice ale Statelor Unite.

Potrivit unor surse citate de Politico, printre armele vizate de suspendare s-au numărat sisteme de apărare aeriană Patriot, artilerie de precizie și rachete Hellfire.

Donald Trump recunoaşte că nu știe dacă poate opri războiul din Ucraina

Implicat în negocierile de pace, președintele Donald Trump a recunoscut că nu știe dacă va putea pune capăt războiului din Ucraina. Aceasta este o poziție care se situază la polul opus faţă de promisiunea fermă făcută în campania electorală, când susținea că va putea opri conflictul imediat după preluarea mandatului, notează Politico.

Ultimele sale declaraţii vin în contextul unor discuții telefonice recente atât cu Vladimir Putin, cât şi cu Volodimir Zelenski, în timp ce SUA au redus livrările de arme către Kiev. Totuși, el punctat că încheierea războiului rămâne o prioritate.

Trump și Zelenski au purtat o discuție telefonică, vineri, 4 iulie.

„Astăzi am discutat situația: atacurile aeriene rusești și, mai amplu, situația de pe linia frontului. Președintele Trump este foarte bine informat. Am discutat opțiuni pentru apărarea antiaeriană și am convenit să lucrăm la întărirea protecției spațiului aerian. Am căzut de acord asupra unei întâlniri între echipele noastre”, a informat Zelenski.