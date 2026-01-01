Ce au urmărit românii în noaptea dintre ani? Topul audiențelor TV de Revelion 2026

Noaptea de Revelion a adunat milioane de români în fața ecranelor. Datele audiențelor de Revelion 2026 arată preferințele și schimbările față de anul trecut.

Noaptea dintre ani a adus pentru români opțiuni variate: unii au ales să sărbătorească alături de prieteni sau familie, să plece în vacanțe sau să participe la evenimente publice, în timp ce alții au preferat să rămână acasă, în fața televizorului. Pentru aceștia din urmă, posturile de televiziune au pregătit programe speciale, menite să întrețină atmosfera festivă și să marcheze trecerea în noul an.

Pagina de media a făcut o analiză a audiențelor de Revelion 2026, care evidenţiază preferințele publicului și surprizele serii, precum și diferențele între preferințele urbanului și ale publicului național.

Astfel, Pro TV și-a menținut și în acest an poziția de lider în audiențele de Revelion, cu show-ul său special prezentat de Raluka și Pavel Bartoș, după ce, la nivel național, aproape două milioane de români au urmărit programul în fiecare minut, între orele 20:00 și 2:00 dimineața, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru oferta televiziunilor în această noapte festivă.

Pe locul al doilea s-a situat Antena 1, care a atras aproximativ 1,5 milioane de telespectatori, iar România TV a completat podiumul cu programul său special, „SuperRevelionul”.

Alte posturi de televiziune au înregistrat variații față de anul trecut.

Astfel, Antena Stars a urcat în clasament cu „Revelionul Starurilor”, ocupând locul patru și devenind una dintre puținele televiziuni cu audiențe mai mari decât în 2025.

TVR 1 a înregistrat, de asemenea, creșteri atât ca poziție, cât și ca număr de telespectatori, ajungând pe locul șase cu show-ul prezentat de Dan Badea, asistat de Cătălin Neamțu.

Tot în top 10 s-a situat și Happy Channel, care și-a păstrat prezența printre canalele urmărite de public.

Kanal D a dispărut din top 10 în preferinţele orăşenilor

În mediul urban, Pro TV a rămas preferința dominantă, fiind singurul program care a depășit pragul de un milion de telespectatori. Antena 1 s-a clasat pe locul doi, la aproximativ 200.000 de telespectatori distanță, urmată de România TV.

Alte posturi, precum Antena Stars, au înregistrat urcări față de anul precedent, în timp ce Kanal D a dispărut complet din top 10.

Pe segmentul comercial (21-54 ani, național ABCD), Pro TV a atins o cotă de piață de aproape 37%, adică mai bine de o treime dintre telespectatorii activi urmărind programul postului. Împreună cu Antena 1, aceste două televiziuni au concentrat aproape 65% din publicul comercial, demonstrând dominația lor în această seară de sărbătoare.