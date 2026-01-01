Video Pericol la Timişoara, de Revelion: oamenii au fugit panicați după ce artificiile au explodat la joasă înălţime

Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.

Mai multe artificii au explodat la joasă înălţime, în noaptea dintre ani, la Timişoara, iar o parte dintre oamenii aflaţi în Piaţa Victoriei, acolo unde Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion, au fugit înspăimântaţi, scrie News.

Primele informaţii arată că în urma incidentului nimeni nu a fost rănit.

Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion în Piaţa Victoriei, iar pe scenă au urcat Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.