Zaharova: „Un atac terorist”. Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou

Rusia a acuzat armata Ucrainei că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în regiunea Herson aflată sub control rusesc, soldat cu moartea a cel puțin 24 de persoane și rănirea altor zeci.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a catalogat drept „atac terorist” presupusul atac cu drone lansat de armata Ucrainei asupra regiunii Herson aflată sub control rusesc în noaptea de Anul Nou.

Potrivit autorităților de la Moscova, atacul a provocat moartea a cel puțin 24 de persoane și rănirea altor zeci. Comitetul rus de anchetă a transmis că o cafenea din satul Khorli a fost lovită de un atac „masiv” al dronelor ucrainene.

Guvernatorul regiunii Herson, numit de Moscova, Vladimir Saldo, a publicat imagini cu cadavre carbonizate și clădiri distruse și a anunțat două zile de doliu, potrivit News.ro.

Satul Khorli, situat pe o peninsulă la malul Mării Negre, se află sub control rusesc din primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022.

Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au comentat acuzațiile formulate de Moscova.

În aceeași noapte, Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au doborât 168 de drone ucrainene care vizau mai multe regiuni rusești, inclusiv Moscova. Cele mai multe interceptări au avut loc în regiunile Briansk (61) și Krasnodar (25). Alte drone au fost doborâte în Tula (23), Crimeea (16), regiunea Moscovei (12) și Kaluga (7).

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat că dintre cele 12 drone doborâte în regiunea Moscovei, nouă se îndreptau către capitală. Ca urmare, mai multe aeroporturi din partea de vest a Rusiei și-au suspendat temporar zborurile de decolare și aterizare.