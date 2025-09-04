Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: „Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei”

Președintele Nicuşor Dan a declarat joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că Rusia continuă să demonstreze că nu dorește pacea și „înţelege doar limbajul forţei”.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută, întrucât aceasta „continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei”. Şeful statului a subliniat că România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare şi a evidenţiat importanţa consolidării securităţii Ucrainei, dar şi a poziţiei NATO pe flancul estic şi la Marea Neagră.

Nicuşor Dan a anunțat că a avut „o întâlnire foarte bună şi substanţială” în cadrul Coaliţiei de Voinţă, reuniune prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer.

„Apreciez eforturile depuse şi progresele realizate în ceea ce priveşte acordarea de garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Unitatea şi coordonarea transatlantică reprezintă forţa noastră în faţa Rusiei. Salutăm participarea reprezentanţilor SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistiţiu şi la o pace durabilă în Ucraina”, a transmis preşedintele pe platforma X.

„Rusia nu doreşte pacea”

Șeful statului a reiterat poziția fermă a României față de acțiunile Moscovei: „Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea. Din păcate, ea înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova

Nicuşor Dan a punctat că securitatea Ucrainei și întărirea NATO pe flancul estic și la Marea Neagră sunt obiective strâns legate. Totodată, el a subliniat că Republica Moldova rămâne o prioritate strategică.

„Sprijinul continuu pentru Republica Moldova şi calea sa democratică şi europeană este la fel de important pentru securitatea şi stabilitatea generală a regiunii noastre”, a afirmat preşedintele.