search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Explozia din Crans-Montana. Identificarea victimelor ar putea dura săptămâni întregi. O parte dintre răniţi, transferaţi în Italia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile elvețiene și italiene avertizează că procesul de identificare a victimelor exploziei urmate de incendiu din stațiunea Crans-Montana va fi de durată, din cauza gravității arsurilor.

Autorităţile anunţă că identificare victimelor ar putea dura săptămâni întregi. FOTO: X
Autorităţile anunţă că identificare victimelor ar putea dura săptămâni întregi. FOTO: X

Identificarea victimelor tragediei produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana ar putea dura săptămâni întregi, au avertizat oficialii italieni și elvețieni, în contextul în care multe dintre persoane au suferit arsuri extrem de grave.

Declarația a fost făcută joi, 1 ianuarie, de ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado, care se află la fața locului alături de personalul consulatului italian din Geneva.

Diplomatul a vorbit în direct la televiziunea italiană, subliniind complexitatea operațiunilor de identificare, confirmând astfel informațiile furnizate anterior de ministrul italian de Externe.

Potrivit autorităților locale, explozia produsă în barul din stațiunea montană Crans-Montana, situată în cantonul Valais, ar fi provocat „zeci de morți” și aproximativ 100 de răniți.

În acest context, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că spitalul Niguarda din Milano a pus la dispoziție secția sa specializată pentru mari arși, pentru a sprijini tratarea victimelor, precizând că serviciile de urgență din regiunea italiană Valea Aosta, aflată la granița cu cantonul Valais, sunt pregătite să intervină și să ofere ajutor autorităților elvețiene, potrivit ansa.

Presiunea asupra sistemului medical elvețian este considerabilă. Autoritățile din Elveția au confirmat că secția locală de terapie intensivă din Valais a ajuns la capacitate maximă, ceea ce a determinat apelul la sprijin internațional.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că sunt în curs demersuri pentru a stabili dacă printre victime sau răniți se află și cetățeni români.

Declaraţiile vin în contextul exploziei urmate de un incendiu devastator care a acvut loc noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de lux Crans-Montana, una dintre cele mai exclusiviste destinații de schi din Alpi. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30 ora locală (02.30 ora României), în barul Le Constellation, situat în centrul orașului alpin, în timpul petrecerii de Anul Nou.

. Crans-Montana este una dintre cele mai prestigioase destinații de schi alpin din circuitul Cupei Mondiale și este programată să găzduiască campionatele mondiale din februarie 2027, desfășurate pe parcursul a două săptămâni.

De asemenea, peste doar câteva săptămâni, stațiunea urma să primească elita schiorilor de coborâre, atât la masculin, cât și la feminin, pentru ultimele competiții înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Pe lângă renumele său în sporturile de iarnă, Crans-Montana este cunoscută și ca o destinație de top pentru golful internațional. Clubul Crans-sur-Sierre organizează anual, în luna august, turneul European Masters, desfășurat pe un teren spectaculos, apreciat pentru panoramele sale impresionante asupra munților.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
mediafax.ro
image
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia cutremurătoare a românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
prosport.ro
image
Când intră pe card alocaţiile copiilor în ianuarie? Schimbarea de care părinţii trebuie să ştie
playtech.ro
image
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate