Explozia din Crans-Montana. Identificarea victimelor ar putea dura săptămâni întregi. O parte dintre răniţi, transferaţi în Italia

Autoritățile elvețiene și italiene avertizează că procesul de identificare a victimelor exploziei urmate de incendiu din stațiunea Crans-Montana va fi de durată, din cauza gravității arsurilor.

Identificarea victimelor tragediei produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana ar putea dura săptămâni întregi, au avertizat oficialii italieni și elvețieni, în contextul în care multe dintre persoane au suferit arsuri extrem de grave.

Declarația a fost făcută joi, 1 ianuarie, de ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado, care se află la fața locului alături de personalul consulatului italian din Geneva.

Diplomatul a vorbit în direct la televiziunea italiană, subliniind complexitatea operațiunilor de identificare, confirmând astfel informațiile furnizate anterior de ministrul italian de Externe.

Potrivit autorităților locale, explozia produsă în barul din stațiunea montană Crans-Montana, situată în cantonul Valais, ar fi provocat „zeci de morți” și aproximativ 100 de răniți.

În acest context, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că spitalul Niguarda din Milano a pus la dispoziție secția sa specializată pentru mari arși, pentru a sprijini tratarea victimelor, precizând că serviciile de urgență din regiunea italiană Valea Aosta, aflată la granița cu cantonul Valais, sunt pregătite să intervină și să ofere ajutor autorităților elvețiene, potrivit ansa.

Presiunea asupra sistemului medical elvețian este considerabilă. Autoritățile din Elveția au confirmat că secția locală de terapie intensivă din Valais a ajuns la capacitate maximă, ceea ce a determinat apelul la sprijin internațional.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că sunt în curs demersuri pentru a stabili dacă printre victime sau răniți se află și cetățeni români.

Declaraţiile vin în contextul exploziei urmate de un incendiu devastator care a acvut loc noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de lux Crans-Montana, una dintre cele mai exclusiviste destinații de schi din Alpi. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30 ora locală (02.30 ora României), în barul Le Constellation, situat în centrul orașului alpin, în timpul petrecerii de Anul Nou.

. Crans-Montana este una dintre cele mai prestigioase destinații de schi alpin din circuitul Cupei Mondiale și este programată să găzduiască campionatele mondiale din februarie 2027, desfășurate pe parcursul a două săptămâni.

De asemenea, peste doar câteva săptămâni, stațiunea urma să primească elita schiorilor de coborâre, atât la masculin, cât și la feminin, pentru ultimele competiții înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Pe lângă renumele său în sporturile de iarnă, Crans-Montana este cunoscută și ca o destinație de top pentru golful internațional. Clubul Crans-sur-Sierre organizează anual, în luna august, turneul European Masters, desfășurat pe un teren spectaculos, apreciat pentru panoramele sale impresionante asupra munților.