RO-ALERT la Sinaia în prima zi din 2026, după ce un urs a apărut pe Poteca Regală, lângă Castelul Peleș

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, joi după-amiază, 1 ianuarie, după ce un urs a fost văzut pe Poteca Regală din Sinaia, în apropierea Castelului Peleș.

Autorităţile din Sinaia au emis chiar din prima zi a anunului 2026 o alertă de urgență de tip RO-ALERT, după ce un urs a fost semnalat în apropierea Castelului Peleș. Prezența animalului a determinat autoritățile să ia măsuri rapide pentru informarea și protejarea populației.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a transmis că ursul a fost observat pe Poteca Regală din Sinaia, o zonă frecventată de turiști, astfel că localnicii și vizitatorii au fost avertizați printr-un mesaj RO-ALERT să evite perimetrul respectiv.

Autoritățile le-au recomandat persoanelor aflate în zonă să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl fotografieze și să nu îl hrănească, subliniind riscurile pe care astfel de comportamente le pot genera atât pentru oameni, cât și pentru urs.