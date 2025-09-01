Europa pregătește „planuri precise” pentru trupe în Ucraina, cu susținerea SUA

Capitalele europene lucrează la „planuri destul de precise” pentru posibile desfășurări de trupe în Ucraina, parte a unor garanții de securitate post-război, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Financial Times. Ea a subliniat că aceste măsuri vor beneficia de susținerea totală a Statelor Unite.

„Există o hartă clară a drumului” pentru posibile desfășurări de trupe, a afirmat von der Leyen într-un interviu publicat pe 31 august. „Garanțiile de securitate sunt esențiale și absolut cruciale. Avem un plan clar și am ajuns la un acord la Casa Albă... și acest proces avansează foarte bine”, a mai spus aceasta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei vizite a șefei Comisiei Europene în statele estice ale UE, apropiate de Rusia, unde a abordat subiecte precum cheltuielile de apărare și pregătirea militară. Potrivit acesteia, guvernele europene lucrează la planuri ce presupun „desfășurarea unor trupe multinaționale, susținute de americani”.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană în cadrul acestui sistem de protecție”, a adăugat von der Leyen. „A fost foarte clar și repetat afirmat.”

Ucraina a cerut garanții de securitate concrete, inclusiv prin desfășurarea de trupe străine, ca parte a unui eventual acord de pace cu Moscova.

Președinta Comisiei Europene a confirmat că planul aflat în discuție ar putea include zeci de mii de soldați europeni, sprijiniți de sistemele de comandă și control ale SUA, de informațiile și resursele de supraveghere americane. Ea a precizat că aceste aranjamente au fost convenite în urma unei întâlniri de luna trecută de la Washington, la care au participat Donald Trump, președintele Volodimir Zelenski și lideri europeni de rang înalt.

Aceeași echipă de lideri urmează să se întâlnească din nou la Paris pe 4 septembrie, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, au declarat pentru FT diplomați. Printre participanți se numără cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general NATO Mark Rutte și Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a menționat că miniștri apărării din ”coaliția de voință” dispuși să ajute s-au întâlnit săptămâna trecută și „au lucrat la planuri destul de precise”, inclusiv discutând despre „elementele necesare pentru o mobilizare eficientă a trupelor”. „Desfășurarea trupelor este una dintre cele mai importante decizii suverane ale unui stat”, a subliniat aceasta, adăugând însă că „sensul urgenței este foarte mare... totul avansează, chiar ia formă.”

Ea a lăudat rolul lui Trump în susținerea acestui demers, după luni de incertitudine în capitalele europene privind poziția sa față de Ucraina. „Putin nu s-a schimbat, este un prădător”, a afirmat von der Leyen. „(Trump) vrea pace, dar Putin nu vine la masa negocierilor... Are o experiență negativă cu Putin, tot mai des acesta nu face ceea ce promite.”

De asemenea, ea a menționat că europenii au demonstrat credibilitate: „Am avut în ultimele luni mai multe întâlniri în care a fost evident că pe europeni te poți baza. Este clar că atunci când spunem ceva, facem.”

Armata ucraineană va constitui nucleul forței de descurajare

Președinta Comisiei Europene a spus că orice desfășurare de trupe occidentale va întări armata ucraineană, care va constitui nucleul forței de descurajare. În plus, ea a subliniat că executivul european va explora noi surse de finanțare pentru a asigura „finanțarea sustenabilă a forțelor armate ucrainene ca parte a unei garanții de securitate”.

„După orice acord de pace, Kievul va avea nevoie de un număr destul de mare de soldați și de salarii bune, iar, desigur, de echipamente moderne... este clar că UE va trebui să contribuie”, a explicat von der Leyen.

De asemenea, ea a adăugat că finanțarea existentă a UE pentru Ucraina trebuie să continue și după încheierea războiului, iar „o plată suplimentară... trebuie făcută pentru forțele armate ucrainene”. UE va menține fondurile pentru instruirea soldaților ucraineni, încurajând totodată statele membre să utilizeze un fond de 150 de miliarde de euro pentru împrumuturi destinate armelor, pentru a colabora cu industria de apărare a Ucrainei sau pentru a achiziționa armament pentru Kiev.

„Rolul Comisiei este esențial în sprijinirea statelor membre pentru a finanța o creștere semnificativă a apărării”, a mai spus von der Leyen. „Caracterele războiului s-au schimbat complet”, a adăugat aceasta, subliniind necesitatea investițiilor în drone, apărare antirachetă, spațiu și capacități cibernetice.