Loredana Groza își plânge tatăl, care a murit la 88 de ani. „Pentru mine, tata este nemuritor”. Mesajul emoționant al artistei

0
0
Publicat:

Veste tristă pentru Loredana Groza, la început de an. Tatăl artistei a murit la vârsta de 88 de ani.

Vasile Groza și Loredana Groza FOTO: Facebook
Vasile Groza și Loredana Groza FOTO: Facebook

Cântăreața Loredana Groza trece prin momente grele. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în spital.

Pe pagina sa de Faceebook, artista a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință, amintind de realizările tatălui în calitate de scriitor.

Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată. Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fără nicio șansă... orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți.

Visul lui a fost să scrie... chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie... Dar în fiecare zi și-a urmat destinul... a scris... Pentru că s-a născut poet... natural, autodidact... Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești! Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!

Nu vreau să-ți spun adio, dragă TATA, niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu, pentru mine, ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine. Tu ești tatăl meu, Vasile Groza, Poetul. Drum lin in pace si lumina! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș!”, este mesajul Loredanei Groza.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, unde familia și apropiații îl vor conduce pe Vasile Groza pe ultimul drum.

