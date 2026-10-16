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Rusia vrea să impună criptarea Serviciului Federal de Securitate pe telefoanele 5G

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Rusia vrea să oblige producătorii de smartphone-uri 5G să integreze algoritmul de criptare Kuznechik, dezvoltat cu participarea unei structuri a Serviciului Federal de Securitate (FSB). Potrivit presei ruse, cerința ar urma să intre în vigoare la 1 martie 2032 și ar putea viza inclusiv telefoanele Apple, Samsung și ale producătorilor chinezi comercializate pe piața rusă.

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Foto: IStock

Algoritmul ar urma să fie folosit pentru criptarea datelor transmise prin rețelele mobile și verificarea integrității acestora. Implementarea presupune însă modificări hardware, deoarece tehnologia nu este disponibilă în prezent pe multe dintre platformele utilizate de telefoanele moderne.

Ce este Kuznechik, algoritmul dezvoltat cu participarea FSB

Kuznechik, cunoscut și sub denumirea engleză „Grasshopper”, este un algoritm rusesc de criptare simetrică, inclus în standardul național GOST R 34.12-2015.

Potrivit documentației tehnice, algoritmul a fost dezvoltat de Centrul pentru Securitatea Informațiilor și Comunicații Speciale al FSB, cu participarea companiei ruse Tehnologii Informaționale și Sisteme de Comunicații.

Criptarea transformă datele într-o formă care nu poate fi citită fără cheia corespunzătoare. În cazul comunicațiilor mobile, acest mecanism contribuie la protejarea informațiilor transmise între telefon și rețea. Verificarea integrității urmărește să identifice dacă datele au fost modificate pe parcursul transmiterii, scrie The Moscow Times.

Prin introducerea Kuznechik în rețelele 5G, autoritățile ruse urmăresc utilizarea unui algoritm național pentru securizarea comunicațiilor mobile. Faptul că acesta a fost dezvoltat cu participarea unei structuri a FSB nu demonstrează, în sine, existența unei vulnerabilități care să permită interceptarea conversațiilor sau accesul la datele utilizatorilor.

De ce ar putea fi afectate telefoanele Apple și Samsung

Potrivit publicațiilor ruse RBC și The Moscow Times, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a pregătit un proiect de ordin prin care producătorii de smartphone-uri 5G ar urma să integreze suportul pentru Kuznechik până la 1 martie 2032.

Cerința ar putea viza o gamă largă de dispozitive, de la telefoanele Apple și Samsung până la modelele produse de companii chinezești. Obligația ar privi telefoanele destinate pieței ruse, nu automat toate dispozitivele comercializate la nivel mondial.

Până la termenul propus, telefoanele străine care nu suportă algoritmul ar urma să poată funcționa în continuare în rețelele 5G. Potrivit informațiilor publicate de presa rusă, criptarea bazată pe Kuznechik ar fi activată numai atunci când atât telefonul, cât și stația de bază a rețelei acceptă algoritmul.

Astfel, măsura nu ar însemna că toate telefoanele ar trebui să folosească imediat noua metodă de criptare, ci că producătorii ar avea la dispoziție o perioadă de adaptare până la intrarea în vigoare a cerinței.

De ce nu poate fi adăugat algoritmul printr-o simplă actualizare

Una dintre principalele dificultăți este că mecanismele de criptare ale comunicațiilor mobile sunt integrate în modemul telefonului, componenta care asigură legătura cu rețeaua celulară.

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Potrivit RBC, platformele de modem furnizate de Qualcomm și Unisoc nu includ în prezent algoritmul Kuznechik. În consecință, introducerea sa ar putea necesita modificări hardware, nu doar o actualizare obișnuită de software sau schimbarea cartelei SIM.

Problema este complicată și de faptul că Kuznechik nu face parte din standardul internațional 3GPP, care definește tehnologiile și protocoalele folosite în rețelele mobile, inclusiv 5G.

Producătorii ar trebui, prin urmare, să adapteze componentele dispozitivelor pentru a integra algoritmul și să asigure compatibilitatea acestora cu infrastructura operatorilor de telecomunicații.

Alexey Alyasev, directorul general al producătorului de stații de bază Signaltek, a declarat, potrivit RBC, că implementarea tehnologiei în smartphone-uri nu ar fi posibilă înainte de 2030 și ar necesita investiții semnificative.

Și infrastructura 5G din Rusia trebuie modernizată

Nu doar telefoanele trebuie adaptate. Pentru ca noul mecanism de criptare să funcționeze, și infrastructura rețelelor mobile trebuie să îl suporte.

Potrivit informațiilor citate de RBC, stațiile de bază produse în Rusia acceptă algoritmul la nivel software, însă componentele hardware trebuie modernizate pentru a securiza canalul radio. Procesul ar mai putea dura între unul și doi ani, potrivit estimărilor prezentate de publicație.

Acest lucru înseamnă că implementarea depinde atât de disponibilitatea telefoanelor compatibile, cât și de capacitatea operatorilor de a moderniza echipamentele de rețea.

Termenul propus pentru 2032 le-ar oferi producătorilor și operatorilor timp pentru efectuarea modificărilor, dar ar presupune investiții în ambele componente ale sistemului de comunicații.

Rusia are deja probleme cu disponibilitatea telefoanelor compatibile 5G

Introducerea algoritmului Kuznechik vine într-un context în care disponibilitatea dispozitivelor compatibile cu frecvențele 5G folosite în Rusia este deja limitată.

Autoritățile ruse au anunțat lansarea comunicațiilor 5G în 16 orașe, urmată de extinderea acoperirii la 27 de orașe.

Cu toate acestea, potrivit estimărilor citate de The Moscow Times, doar între 3% și 10% dintre telefoanele mobile existente în Rusia ar putea funcționa în banda de frecvențe 4,6–4,99 GHz, cunoscută drept n79, alocată de autorități pentru 5G.

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Prin urmare, cerința privind Kuznechik ar adăuga o nouă condiție tehnică într-o piață în care compatibilitatea dispozitivelor cu infrastructura 5G este deja o problemă.

Noul algoritm permite supravegherea utilizatorilor?

Participarea FSB la dezvoltarea Kuznechik este documentată, însă aceasta nu constituie, de una singură, dovada că algoritmul permite interceptarea comunicațiilor.

Pentru evaluarea securității sale sunt importante atât proprietățile criptografice ale algoritmului, cât și modul în care este implementat în telefoane și în infrastructura mobilă.

Proiectul rus descris de presă urmărește integrarea algoritmului în comunicațiile 5G, dar informațiile disponibile nu demonstrează că această cerință ar crea automat o metodă de acces la conversațiile sau datele utilizatorilor.

Deocamdată, principalele dificultăți identificate sunt de natură tehnică și financiară: integrarea algoritmului în modemurile telefoanelor, adaptarea stațiilor de bază și asigurarea compatibilității între dispozitive și rețele.

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